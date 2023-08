Canción: The Chemical Brothers feat. Beck – «Skipping Like A Stone»

¡La colaboración musical del verano está aquí! Los legendarios The Chemical Brothers se han unido al no menos mítico Beck en su nuevo sencillo titulado Skipping Like A Stone. Además, el dúo tiene preparado un video musical oficial para Skipping Like A Stone, dirigido por sus colaboradores habituales Dom & Nic.

Skipping Like A Stone formará parte del décimo álbum de estudio de The Chemical Brothers, titulado For That Beautiful Feeling, que se lanzará el 8 de septiembre a través de EMI. Como el mismo Beck ha afirmado, el dúo electrónico siempre ha tenido una gran predilección por la exploración musical, y esta colaboración no es una excepción.

Asimismo, el estadounidense ha elogiado a The Chemical Brothers por su capacidad única de fusionar diferentes eras de la música electrónica y la cultura DJ. «Es como si tuvieran un pie en múltiples décadas al mismo tiempo, lo cual los hace verdaderamente únicos entre sus colegas», afirma.

Recordemos, de todos modos, que esta no es la primera vez que Beck colabora con The Chemical Brothers, ya que unieron fuerzas en el pasado para la canción Wide Open de su álbum de 2015 Born In The Echoes. Sin duda alguna, esta canción es una muestra de la creatividad y la innovación que estos artistas nos aportan. ¡No te lo puedes perder!