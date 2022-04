Reedición: The Chemical Brothers – «Dig Your Own Hole» (25º aniversario)

The Chemical Brothers han anunciado una edición especial y ampliada por el 25º aniversario de su segundo disco Dig Your Own Hole coincidiendo con la fecha en la que fue publicado originalmente, el 7 de abril de 1997.

El disco, que incluye singles tan conocidos como Block Rockin’ Beats y Setting Sun, fue número 1 en las listas de álbumes del Reino Unido, por lo que la banda quiere celebrarlo por todo lo alto con esta reedición especial que podremos disfrutar a partir del 29 de julio.

La reedición contará con el álbum original junto con cinco nuevas pistas, de las que ya nos han compartido una demo de Elektrobank. Además, descubriremos una grabación inédita de Cylinders, mezclas alternativas de It Doesn’t Matter y Where Do I Begin y, por último, una versión de Don’t Stop The Rock titulada I Love Tekno.

The Chemical Brothers – Elektrobank (demo)

