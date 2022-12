Canción: The Weeknd – «Nothing is Lost (You Give Me Strength)»

Quizá ya hayas experimentado la magia de Avatar: El camino del agua de James Cameron en los cines, pero tanto si lo has hecho como si no, seguro que también has oído hablar de la nueva música que se incluirá en la película.

The Weeknd acaba de lanzar un nuevo single para la banda sonora de Avatar. Titulado Nothing is Lost (You Give Me Strength), la canción fue escrita y producida por el artista junto con el talentoso equipo de Swedish House Mafia y Simon Franglen, el compositor de la película.

Tanto si eres fan de The Weeknd como si simplemente amas la buena música, escucha Nothing is Lost (You Give Me Strength), que es el broche perfecto a la ya épica banda sonora de Avatar: El camino del agua. Escucha la canción ahora y prepárate para ser transportado al mundo de Pandora.

Sobre The Weeknd

Para aquellos que pueden no estar familiarizados con The Weeknd, es un cantante, compositor y productor de música canadiense que ha tenido un gran impacto en la industria de la música. Ganó reconocimiento a gran escala en 2010 con la publicación de sus mixtapes House of Balloons, Thursday y Echoes of Silence. Más tarde lanzó su álbum de estudio debut, Kiss Land, en 2013, que fue seguido por Beauty Behind the Madness, Starboy y After Hours, todos los cuales fueron éxitos críticos y comerciales.

La mezcla única de R&B, pop y música alternativa de The Weeknd le ha valido numerosos premios y reconocimientos, incluyendo tres premios Grammy, dos premios American Music Awards y nueve premios Billboard Music. También ha sido nominado al premio de la Academia por su canción Earned It, que se incluyó en la banda sonora de Fifty Shades of Grey.