Green Day estrena «One Eyed Bastard», un himno pop-punk de resistencia

Green Day ha lanzado una nueva canción llamada One Eyed Bastard, que forma parte de su próximo álbum Saviors. El tema es un himno pop-punk sobre al tema de la resistencia y que sigue la línea de sus anteriores singles Dilemma, The American Dream Is Killing Me y Look Ma, No Brains!.

Según el líder de la banda Billie Joe Armstrong, One Eyed Bastard surgió de un riff inspirado en Black Sabbath y de sus reflexiones sobre los malos momentos de la vida. “Todo el mundo tiene ese lugar feo en su vida donde tiene que lidiar con pensamientos feos – podría ser como la venganza o lo que sea. Afortunadamente, tengo una salida en la composición de canciones”, explicó en un comunicado de prensa.

La canción viene acompañada de un vídeo de estilo animado, que puedes ver a continuación. Además, la banda ha compartido detalles de la edición limitada de merchandising y copias del álbum, que saldrá a la venta el 19 de enero.

La banda ha descrito Saviors como un disco que “cierra el puente” entre sus aclamados álbumes American Idiot y Dookie. Además de lanzar el nuevo LP este mes, Green Day se embarcará en una gran gira mundial para apoyar el álbum, mientras celebra 30 años de Dookie y 20 años de American Idiot. La gira incluye dos conciertos en España en 2024. La primera cita será el 30 o 31 de mayo en el festival O Son do Camiño en Santiago de Compostela, y la segunda el 1 de junio en la Caja Mágica de Madrid.