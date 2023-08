Reedición: Green Day – «Dookie» (30º aniversario)

El icónico grupo Green Day está preparando un regalo épico para sus seguidores en conmemoración del trigésimo aniversario de su tercer álbum de estudio, Dookie. La reedición de este clásico se lanzará el 29 de septiembre de 2023 y promete traer una oleada de nostalgia y emoción para los fans de toda la vida de la banda.

Originalmente lanzado el martes 1 de febrero de 1994 bajo el sello Reprise, Dookie marcó el debut de Green Day en una discográfica importante y rápidamente se convirtió en un fenómeno musical. El álbum alcanzó el segundo puesto en la lista Billboard 200, catapultando a la banda a la fama internacional. Las canciones exitosas como Basket Case y When I Come Around se convirtieron en himnos generacionales y aún resuenan con fuerza en sus multitudinarias giras.

La reedición de Dookie será una verdadera joya, ya que incluirá no solo el álbum original, sino también demos inéditos, tomas descartadas, grabaciones en vivo y otras pistas nunca antes escuchadas. Esta colección ampliada brindará una mirada profunda al proceso creativo de la banda y aportará una nueva dimensión a la experiencia auditiva de uno de los álbumes más influyentes de todos los tiempos.

Los formatos en los que estará disponible esta reedición son igualmente veriados. Habrá una edición limitada en vinilo de seis LP, un conjunto de cuatro CD y estará disponible en formato digital. Los coleccionistas podrán obtener una edición especial del set de vinilo con cada disco prensado en un tono diferente de vinilo marrón. Esta edición estará disponible tanto en la tienda en línea de Green Day como en tiendas de discos independientes.

Además, lo que realmente hace que esta reedición sea única son los tesoros musicales que contiene. Además de los demos y tomas descartadas de Dookie, se incluyen dos grabaciones en vivo emblemáticas: Live At Woodstock (1994) -que estará disponible por primera vez en plataformas digitales- y el inédito Live In Barcelona (June 5, 1994).

Pero eso no es todo. El set vendrá acompañado de sorpresas y regalos exclusivos que harán las delicias de los fans. Desde un rollo de bolsas para desechos de perro con temática de Dookie, un conjunto de cinco botones, un ambientador, una postal, una calcomanía para el parachoques, un avión de papel, una lámina de color «para colorear» en blanco y negro y un póster con la portada alternativa del álbum.

La edición en CD también tendrá su conjunto de obsequios, con dos calcomanías, el conjunto de botones, un ambientador y un imán de vinilo suave. Ambas versiones del set incluirán una emotiva introducción personal escrita por el galardonado productor ganador del Grammy, Rob Cavallo, y notas extensas del ganador del Grammy, Bob Mehr.

Esta reedición promete ser una celebración masiva del trigésimo aniversario del álbum Dookie. ¡Preparaos para sumergiros en la energía y la creatividad atemporal de Green Day y su legendario Dookie!

Os dejamos con el tracklist:

Vinyl Box (6LP):

LP 1: ‘Dookie’

LP 2: ‘Dookie Demos’

LP 3: ‘Dookie Outtakes’

LP 4: ‘Live at Woodstock (1994)’

LP 5 & 6: ‘Live In Barcelona (June 5 ’94)’



CD Box (4CD):

CD 1: ‘Dookie’

CD 2: ‘Dookie Demos & Outtakes’

CD 3: ‘Live at Woodstock (1994)’

CD 4: ‘Live In Barcelona (June 5 ’94)’

‘Dookie’:

‘Burnout’ ‘Having A Blast’ ‘Chump’ ‘Longview’ ‘Welcome to Paradise’ ‘Pulling Teeth’ ‘Basket Case’ ‘She’ ‘Sassafras Roots’ ‘When I Come Around’ ‘Coming Clean’ ‘Emenius Sleepus’ ‘In The End’ ‘F.O.D.’ ‘All By Myself’

‘Dookie’ 4-Track Demos:

‘Burnout’ ‘Chump’ ‘Pulling Teeth’ ‘Basket Case’ ‘She’ ‘Sassafras Roots’ ‘When I Come Around’ ‘In The End’ ‘F.O.D.’ ‘When It’s Time’

‘Dookie’ Cassette Demos:

‘When I Come Around’ ‘Basket Case’ ‘Longview’ ‘Burn Out’ ‘Haushinka’ ‘J.A.R.’ ‘Having A Blast’

‘Dookie’ Outtakes:

‘Christie Rd.’ ‘409 In Your Coffeemaker’ ‘J.A.R.’ ‘On The Wagon’ ‘Tired of Waiting for You’ ‘Walking The Dog (demo)’

‘Live at Woodstock (1994)’

‘Welcome to Paradise (live)’ ‘One Of My Lies (live)’ ‘Chump (live)’ ‘Longview (live)’ ‘Basket Case (live)’ ‘When I Come Around (live)’ ‘Burnout (live)’ ‘F.O.D. (live)’ ‘Paper Lanterns (live)’ ‘Shit Show (live)’

‘Live In Barcelona (June 5 ’94)’