James Ellis Ford ha compartido “The Ever After”, su nuevo sencillo en solitario y segundo adelanto de su álbum Lost In Another World, que llegará el próximo 14 de agosto vía Domino. El productor y ex miembro de Simian Mobile Disco vuelve a abrir una ventana a un disco nacido en circunstancias extraordinarias, el que grabó desde una cama de hospital mientras recibía tratamiento contra la leucemia. Ya hablamos de este proyecto cuando Ford anunció el álbum con el primer single “Overtones”, y “The Ever After” confirma que aquel material sigue siendo una de las historias más conmovedoras del año en la música británica.

Una canción de baile escrita entre sesiones de quimioterapia

“The Ever After” es un tema de synthpop hipnótico, construido sobre sintetizadores burbujeantes y la propia voz de Ford, que continúa la línea marcada por “Overtones”. El propio artista ha explicado el origen de la canción con una franqueza desarmante: «Podría parecer un poco extraño intentar escribir música de baile desde una cama de hospital, pero estaba tratando de levantar el ánimo y centrarme en lo positivo».

Ford ha revelado además que el tema nació pensando en su hijo pequeño, de ocho años. En sus propias palabras, «en ese momento pensé en mi niño de ocho años, Frank, y en el poder que tiene para traer alegría al mundo y señalar el camino hacia un futuro mejor». Esa mezcla de vulnerabilidad y optimismo atraviesa todo el disco, que Ford ha descrito en otras ocasiones como una suerte de carta de amor a su familia escrita en las peores condiciones imaginables.

Un disco grabado en un hospital de Londres

Lost In Another World es el segundo álbum en solitario de Ford y lo compuso y grabó él solo, con un ordenador portátil y un micrófono barato, durante apenas dos semanas a principios de 2025, mientras estaba ingresado en el hospital St Bart’s de Londres entre rondas de quimioterapia por una leucemia mieloide aguda (LMA), un cáncer agresivo de la sangre con una tasa de supervivencia cercana al 30%. Su mujer, Sereen, le llevó una mesita plegable de IKEA para colocar algunos sintetizadores junto a la cama, y el personal médico se acostumbró a tomarle la tensión mientras grababa canciones.

El disco recorre el abanico completo de emociones que atravesó durante el proceso: miedo, amor, aburrimiento, dolor, calma, incredulidad y, finalmente, esperanza. La lista de canciones incluye “Overtones”, “People Just Don’t Know”, “’Til Our Days Are Gone”, “Here Today”, “Parallel Dimension”, “Silver Lining”, “I Believe In You”, “This Too Shall Pass”, “Homesick For Another World”, “The Ever After”, “Did You Ever Want To Go To Your Own Funeral?” y “This Will All Be A Memory Soon”. Según ha contado el propio Ford, no se guardó nada: cantaba lo primero que le venía a la cabeza directamente al micrófono, en lo que describe como una especie de pep talk constante para convencerse de que todo iba a salir bien.

De Simian Mobile Disco al estudio de los grandes: quién es James Ellis Ford

Antes de firmar como artista en solitario por Domino, James Ellis Ford ya era una referencia silenciosa del pop y el rock británico de las dos últimas décadas. Como una de las dos mitades de Simian Mobile Disco, se labró una reputación en la música de baile electrónica, pero su huella real se extiende mucho más allá del dancefloor: ha producido discos esenciales para Arctic Monkeys (incluyendo Tranquility Base Hotel & Casino y The Car), Florence + The Machine, Fontaines D.C., Jessie Ware, Depeche Mode, Blur, Beth Gibbons y Gorillaz, entre muchos otros. Este mismo año ejerció además de productor ejecutivo de HELP(2), la compilación benéfica de War Child nominada al Mercury Prize.

Ese perfil de artesano discreto es precisamente lo que hace tan revelador su salto a la primera línea con Lost In Another World. Tras debutar en solitario en 2023 con The Hum, Ford ha convertido su diagnóstico de leucemia en el detonante de su disco más personal, íntimo y directo, uno que nace fuera del estudio y de cualquier encargo ajeno. “The Ever After” es la prueba de que, incluso en el contexto más duro, siguió siendo capaz de facturar canciones que suenan, ante todo, a esperanza. El propio Ford ha explicado recientemente en redes que, aunque no está completamente fuera de peligro, actualmente no tiene tratamiento programado y se encuentra bien.

Lost In Another World se publica el 14 de agosto vía Domino, y Ford ya tiene un par de fechas confirmadas para presentarlo en directo este verano y otoño en Reino Unido, entre ellas su paso por el Green Man Festival de Gales.

▶ “The Ever After” — James Ellis Ford | 14 de agosto de 2026 | Domino

¿Conocías la historia detrás de Lost In Another World? ¿Qué te parece que Ford haya convertido su tratamiento contra la leucemia en su disco más personal hasta la fecha?

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