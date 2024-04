Coldplay Celebra 25 Años de su EP Debut «Brothers & Sisters» con Edición Aniversario

Coldplay ha anunciado la edición del 25º aniversario de su EP debut, Brothers & Sisters, una joya que marcó el inicio de su ascenso estelar. Originalmente lanzado en 1999, este trabajo capturó la esencia de una banda en sus inicios, definiendo su sonido y conectando con su base de fans.

La nueva edición incluye los temas originales: Brothers & Sisters, Easy To Please y Only Superstition, y añade una pista adicional, The Story of Brothers & Sisters, un relato hablado por Simon Williams de Fierce Panda Records.

Esta pieza ofrece una mirada íntima a los primeros días de la banda, su lucha y su pasión por la música. La reedición se presenta en un doble vinilo BioVinyl de colores, encapsulando no solo la música sino también la historia detrás de la creación del EP. Disponible para pre-pedido, esta edición conmemorativa se lanzará el 15 de noviembre de 2024.

Coldplay: La Banda Sonora de una Generación

Desde su formación en Londres en 1997, Coldplay ha emergido como una de las bandas más influyentes y exitosas del siglo XXI gracias a una discografía que abarca nueve álbumes de estudio, incluyendo el aclamado Parachutes y el innovador Viva la Vida or Death and All His Friends. Sus melodías emotivas y letras introspectivas, combinadas con el carisma del vocalista Chris Martin, han dejado éxitos como Yellow, The Scientist y A Sky Full of Stars. Hasta el momento, Coldplay ha vendido más de 100 millones de álbumes a nivel mundial, consolidándose como uno de las bandas más exitosas de todos los tiempos.

Y ahora, nada mejor que sumergirte en el universo sonoro de Coldplay con su playlist de grandes éxitos en Spotify. Desde las melodías que marcaron una era hasta las innovaciones más recientes, esta colección es un viaje por la trayectoria de una banda que ha definido la música contemporánea. Descubre la playlist aquí y deja que cada nota te transporte a través de dos décadas de historia musical.