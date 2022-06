Version: Coldplay & Kelly Rowland – «Independent Women, Pt. 1.” (en directo)

Sin duda, Coldplay se están asegurando de que la gira mundial de su nuevo disco, Music Of The Spheres, esté llena de sorpresas, y para ello, están contando con invitados y colaboradores de lujo.

En su concierto del pasado sábado en Atlanta, Estados Unidos, invitaron al escenario a Kelly Rowland, de Destiny’s Child, con quien interpretaron una versión de Independent Women, Pt. 1.

Como imaginamos que no estuviste allí para verlo, te dejamos el video a continuación. ¡Que lo disfrutes!

