Coldplay invita a sus fans a participar en su nueva canción «One World»

Coldplay es una de las bandas más populares y exitosas del mundo, con más de 100 millones de discos vendidos y numerosos premios y reconocimientos. Su último álbum, Music Of The Spheres, lanzado en octubre de 2021, fue un éxito de crítica y público, con canciones como Higher Power, My Universe y Coloratura.

Ahora, la banda británica ha sorprendido a sus fans con una propuesta muy especial: invitarles a formar parte de su nueva canción, One World, que estará incluida en su próximo álbum, Moon Music. Se trata de un proyecto colaborativo e inclusivo, en el que los fans podrán aportar su voz al tema, cantando un simple “Ahhhhh” durante unos segundos.

Para participar, los fans solo tienen que entrar en la página web oneworld.coldplay.com, donde encontrarán una nota musical que pueden copiar o cantar en cualquier octava, ya sea un sol o un do. Después, solo tienen que grabarse y subir su archivo de audio a la web. La banda seleccionará algunas de las voces recibidas para incluirlas en la canción, que formará parte del décimo álbum de estudio de Coldplay, Moon Music.

Según ha explicado el líder de la banda, Chris Martin, Moon Music será el “segundo volumen de Music Of The Spheres”, pero no saldrá a la luz hasta dentro de un tiempo. Sin embargo, ha adelantado que podrían empezar a tocar algunas canciones del álbum a lo largo de este año.

Si eres fan de Coldplay, no dejes pasar esta ocasión de participar en su nueva canción, One World, y formar parte de su historia musical. ¡Anímate y comparte tu talento con el mundo!