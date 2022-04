Festival: Iggy Pop y Måneskin se incorporan al cartel de Diversity València

«He esperado varios años pero vuelvo. Vuelvo por Europa a partir de junio». Con esta frase y un breve saludo a sus fans europeos, la leyenda Iggy Pop anuncia en un video el inicio de su nueva gira europea a partir de junio con parada en la capital valenciana. Lo hace a punto de cumplir sus 75 años. Y es que el próximo 21 de abril es el aniversario de brillantes de un icono universal que será recordado en la historia de la música como el indiscutible y genuino «padrino del punk». Tras más de una década sin pisar Valencia, la vuelta de La Iguana por tierras valencianas se dará el próximo 21 de julio en el festival internacional Diversity València Festival que se celebrará en la monumental Ciutat de les Arts y les Ciències.

El legendario artista compartirá jornada musical con grupos a quien le une cierta transgresión intergeneracional como es el caso de Måneskin. La banda italiana que acaba de sellar su proyección estadounidense con su reciente actuación en Coachella, ha declarado abiertamente la influencia que Iggy Pop ha tenido en su trayectoria. De hecho, la versión de su archiconocido tema I WANNA BE YOUR SLAVE junto a Iggy Pop, ha sido comparada con la canción I wanna be your dog del músico estadounidense.

Iggy Pop emprende su gira después de haber sido galardonado con el prestigioso Premio Polar Music Prize 2022. Considerado como el Nobel de la Música, el jurado internacional reconoció la carrera de Pop desde su liderazgo en la mítica The Stooges hasta la actualidad, marcando la era del rock y abriendo paso tanto en sus 19 álbumes de estudio como en sus impactantes y memorables actuaciones en directo.

El comunicado oficial emitido para anunciar el nombre del galardonado recogía entre sus argumentos que el aura y la actitud de Iggy Pop «han ayudado a iluminar fuegos que han trazado senderos a través de los mundos del punk, grunge y generaciones de música alternativa». El icono del torso desnudo recogerá su galardón en la ciudad de Estocolmo el próximo 24 de mayo.

Parte de estas razones son la que han llevado también a Diversity València Festival a contar con la figura de Iggy Pop en su headliner ya que, entre los objetivos de la gran cita, se encuentra el de aglutinar en un mismo evento a figuras que hayan sido o estén siendo inspiración para movimientos sociales en todo el mundo a favor de la diversidad. Convertirse así en la escena musical que mezcla fenómenos populares de la cultura mainstream más presencias internacionales que han supuesto toda una revolución en sus géneros y que, en la mayoría de los casos, están adscritas a algún tipo de mensaje social como es el caso de Pop.

El Festival más paritario

Así, Diversity València Festival, que se celebrará del 21 al 23 de julio, tiene entre sus nombres —junto al ya citado Måneskin que dará su único concierto anunciado en España para 2022— al misterioso fenómeno H.E.R. Primera vez en España y único concierto que la artista dará en 2022 en todo el país.

La joven multinstrumentista ganadora de 5 GRAMMYs y un Oscar, es una de las representantes máximas actuales del R&B. Recordada por su impactante performance en la última gala de los Premios GRAMMYs junto a Lenny Kravitz y Travis Barker, H.E.R destaca también por su fuerte compromiso social y su activo papel en el movimiento antirracista Black Lives Matter: El vídeo de su tema I Can’t Breathe ganó el MTV VMA a la mejor producción audiovisual con mensaje social.

Junto a ella, transgresoras presencias como la de la reina de los afrobeats, Tiwa Savage. Un género musical —el afrobeat— que nació vinculado a un fuerte movimiento social en Nigeria y Ghana y que posteriormente se ha extendido por toda África y el mundo con Savage como su máxima exponente femenina.

En la misma línea de ruptura de moldes en su género se encuentra Koffee. La jovencísima artista que también acaba de hacer su paso por el reconocido Coachella, ostenta un GRAMMY al Mejor Álbum de Reggae. Es la única mujer de la historia y la persona más joven en conseguir este galardón. El concierto de Koffee será también actuación exclusiva en 2022 para Diversity València Festival.

Ezra Furman, icono queer de la música pop contemporánea por haber compuesto e interpretado la banda sonora original de la exitosa serie de Netflix Sex Education se confirma como otra de las presencias más transgresoras. La artista que recientemente se ha empezado a nombrar como orgullosa mujer trans, se ha convertido en un icono para identidades oprimidas. Según el prestigioso periódico The Guardian las actuaciones de Ezra Furman son «el directo más impactante que puedes ver en este momento».

Fuertes presencias internacionales como Christina Aguilera, Martin Garrix, Black Eyed Peas, Nicki Nicole, Armin van Buuren o AURORA forman un cartel que, sin duda, tiene la característica de ser el más paritario y diverso del año. La Ciutat de les Arts y les Ciències será testigo de la mayor mezcla internacional hasta la fecha. A este atractivo se une la expectación por ver a Iggy Pop hacer historia sobre el escenario a sus 75 años. Cantar al unísono los innumerables himnos de su larga carrera y contaminarse de su intensidad irreverente.

Los tickets podrán adquirirse tanto en See Tickets como en la web del propio festival: diversityvalencia.es.

Sobre Iggy Pop

No existe grupo punk alguno, pasado o presente, que no haya tomado prestadas de manera consciente o inconsciente un par de cosas de Iggy Pop y su mítica banda de fines de los sesenta y comienzos de los setenta, The Stooges. Si bien los tres discos originales del grupo (The Stooges, Funhouse y Raw power) vendieron poquísimas copias, todos terminaron siendo considerados clásicos del rock e inspiración fundamental del movimiento punk. Pop también tuvo sus momentos brillantes en solitario, en particular The idiot y Lust for life (ambos producidos por David Bowie), así como algunos sencillos de éxito como "Real wild child" y "Candy". Ya sea como solista o en las varias reuniones con The Stooges, Pop ha continuado demostrando una notable vitalidad artística en el nuevo milenio.

