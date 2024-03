How to Dress Well regresa con nuevo disco: «I Am Toward You»

Tras una pausa de seis años, How to Dress Well vuelve al panorama musical con su nuevo álbum I Am Toward You, que verá la luz el 10 de mayo a través de Sargent House. El artista con sede en Los Ángeles nos ofrece un adelanto con dos sencillos, New Confusion y No Light, fruto de su colaboración con CFCF, Anarthia DLT y Trayer Tryon de Hundred Waters.

El álbum es el primero desde The Anteroom en 2018 y ha sido cocreado con talentos como Chris Votek, Joel Ford, Josh Clancy, Brian Allen Simon y Aaron Charles Read. Tom Krell (que así se llama el artista) inició este proyecto en 2020, y ahora, después de un meticuloso proceso creativo, está listo para compartir su visión artística con el mundo.

Os dejamos con las canciones y el tracklist del disco:

01 New Confusion

02 Contingency/Necessity (Modality of Fate)

03 Crypt Sustain

04 No Light

05 Nothingprayer

06 On It and Around It

07 Song in the Middle

08 Gas Station Against Blackened Hillside

09 A Faint Glow Through a Window of Thin Bone (That’s How My Fate Is Shown)

10 The Only True Joy on Earth

11 A Secret Within the Voice