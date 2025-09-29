Jeff Tweedy se pone al volante y nos lleva de viaje con su nuevo álbum triple

El líder de Wilco, Jeff Tweedy, vuelve a la carga con Twilight Override, un ambicioso álbum triple que ya está disponible en plataformas digitales. Grabado y autoproducido en su estudio de Chicago, The Loft, el disco se divide en tres capítulos que representan el pasado, el presente y el futuro, en una narrativa sonora que responde a la oscuridad con creatividad.

En este trabajo, Tweedy se rodea de colaboradores cercanos: sus hijos Spencer y Sammy Tweedy, junto a músicos como James Elkington, Sima Cunningham, Macie Stewart y Liam Kazar. El resultado son 30 canciones que exploran la introspección, la memoria y la esperanza desde una perspectiva íntima y experimental.

Como parte del lanzamiento, Tweedy ha compartido un vídeo de dos horas en el que aparece conduciendo mientras escucha el álbum completo. Sin cortes ni edición, la grabación busca fomentar una escucha pausada y profunda, en contraste con el consumo acelerado de música actual. El New York Times lo ha calificado como una “obra maestra discreta”.

Además, el artista ha anunciado una gira internacional que lo llevará por Norteamérica y Europa. En España, actuará el 11 de febrero en el Teatro Eslava de Madrid y el 12 de febrero en Paral·lel 62 de Barcelona.

Twilight Override no solo es una declaración artística, sino también una invitación a detenerse, respirar y dejarse llevar por la música sin prisas. Una propuesta que reafirma a Jeff Tweedy como uno de los creadores más honestos y consistentes del panorama indie actual.

Jeff Tweedy: del country alternativo al corazón del indie rock

Jeff Tweedy nació en Illinois en 1967 y comenzó su carrera musical como miembro de Uncle Tupelo, banda clave del country alternativo entre 1987 y 1994. Tras su disolución, fundó Wilco, grupo con el que alcanzó reconocimiento internacional gracias a discos como Yankee Hotel Foxtrot (2002) y A Ghost Is Born (2004), ambos celebrados por su innovación sonora y profundidad lírica. Además de liderar Wilco, ha participado en proyectos como Golden Smog, Loose Fur y colaborado con artistas como Mavis Staples y Rosanne Cash, consolidando su reputación como compositor versátil y respetado.

En solitario, Tweedy ha desarrollado una discografía íntima y reflexiva. Bajo el nombre Tweedy, lanzó Sukierae (2014) junto a su hijo Spencer, seguido por trabajos como Together at Last (2017), WARM (2018), Warmer (2019) y Love Is the King (2020), todos grabados en su estudio The Loft. Su más reciente obra, Twilight Override (2025), es un álbum triple que reafirma su compromiso con la exploración artística. Además de su faceta musical, ha publicado el libro de memorias Let’s Go (So We Can Get Back) (2018) y ha protagonizado el webshow familiar The Tweedy Show durante la pandemia, mostrando su lado más cercano y doméstico. Su trayectoria es la de un artista que ha sabido evolucionar sin perder autenticidad.

