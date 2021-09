Lady Gaga presentará su disco con Tony Bennet en un gran concierto online y gratuito

Lady Gaga ha anunciado un concierto emitido en streaming para todo el mundo para presentar Love For Sale, su nuevo disco junto a Tony Bennet.

¿Cuándo y cómo se desarrollará el concierto?

El concierto tendrá lugar el 30 de septiembre online pero también con unas emisiones especiales en un pequeño teatro pop-up de jazz cuyo diseño íntimo está inspirado por el nuevo disco del dúo en dos centros comerciales de Londres.

Durante el concierto, interpretar clásicos del jazz y temas de su próximo álbum. Si quieres asistir, ya sea online o en persona, puedes reservarlo aquí.

¿Y cuándo sale el nuevo disco?

Love For Sale se publicará el 1 de octubre. Compuesto por 10 pistas (12 en la versión de lujo), de trata de la última grabación de estudio de Bennett, que se retira de la música debido a su batalla con el Alzheimer.

Ya tenemos el tracklist del disco

1. ‘It’s De-Lovely’

2. ‘Night and Day’

3. ‘Love For Sale’

4. ‘Do I Love You’

5. ‘I Concentrate On You’

6. ‘I Get a Kick Out of You’

7. ‘So In Love’

8. ‘Let’s Do It’

9. ‘Just One of Those Things’

10. ‘Dream Dancing’

11. ‘I’ve Got You Under My Skin’ (DELUXE VERSION)

12. ‘You’re The Top’ (DELUXE VERSION)