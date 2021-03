Matt Berninger comparte la versión deluxe de “Serpentine Prison”

Matt Berninger, cantante de The National, ha publicado la versión deluxe de su último álbum en solitario presentando, como novedad, nada menos que seis canciones nuevas. Se trata de temas que sólo se habían lanzado en la edición de vinilo que fue editada como un álbum doble: Let It Be, The End y cuatro versiones: Big Bird de Eddie Floyd, In Spite of Me de Morphine, Then You Can Tell Me Goodbye de Bettye Swann y European Son de Velvet Underground.



Además, Berninger subió recientemente el videoclip oficial de Let It Be con la dirección de Hopper Mills, quien ha colaborado anteriormente con él en diferentes proyectos. Al respecto, el artista afirmó que lo que quería transmitir en el vídeo era la valentía creativa que tenemos cuando somos jóvenes antes de ser auto-juzgados.



Recordemos que Serpentine Prison fue publicado el 16 de octubre del 2020 con la producción de Booker T Jones y contó con la participación de músicos invitados como Andrew Bird, Scott Devendorf, Walter Martin, entre otros.

Escuchemos la versión deluxe a continuación:

MATT BERNINGER – SERPENTINE PRISON (EDICIÓN DELUXE)