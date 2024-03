Moby regresa a los escenarios europeos con una gira aniversario

Tras una década de silencio en los escenarios, el ícono de la música electrónica Moby anuncia su regreso triunfal con una gira europea que celebrará el 25º aniversario de su quinto álbum Play, Moby no solo revivirá clásicos como Porcelain y Natural Blues, sino que también deleitará a la audiencia con favoritos como Extreme Ways y We Are All Made Of Stars, además de algunos éxitos rave antiguos como Feeling So Real y Go.

En un gesto de gran generosidad y compromiso, Moby ha declarado que el “100% de mis ganancias irán a organizaciones europeas de derechos de los animales”, reafirmando su compromiso con la causa que tanto le apasiona.

La gira arrancará con un espectáculo en The O2 en Londres, seguido de paradas en ciudades como Amberes, Berlín, Düsseldorf y París, pero sin paradas en España por el momento.

Además, Moby ha revelado que su nuevo álbum colaborativo Always Centred At Night verá la luz el 14 de junio a través de Mute, incluyendo la canción Dark Days (con Lady Blackbird) y contribuciones de artistas como el fallecido Benjamin Zephaniah, Serpentwithfeet y Gaidaa.

Este anuncio llega tras el lanzamiento del documental Punk Rock Vegan Movie, donde Moby explora la historia del punk rock y el activismo por los derechos de los animales, destacando que “una gran parte del movimiento moderno de derechos de los animales proviene del mundo del punk rock”.