Nuevo disco: Wilco – «Cruel Country»

Tras tres años de silencio desde su anterior disco, vuelven Wilco con Cruel Country, duodécimo disco de su carrera, que llegara el 27 de mayo a través de dBpm Records. Por el momento, ya podemos escuchar Falling Apart (Right Now), primer adelanto con el que nos lo presentan.

Cruel Country fue grabado en directo The Loft en Chicago, un método de grabación que Wilco no empleaba desde Sky Blue Sky, y sigue una narrativa conceptual de la historia de los Estados Unidos con un estilo musical que podría calificarse como country, de ahí quizá la referencia en el título. «Nunca nos hemos sentido particularmente cómodos aceptando la definición o la idea de que estábamos haciendo música country. Pero ahora, después de haber dado unas cuantas vueltas, nos resulta emocionante liberarnos y aceptar la simple limitación de llamar country a la música que estamos haciendo”, afirma Jeff Tweedy sobre este nuevo trabajo.

Wilco – Falling Apart (Right Now)

Tracklist de Cruel Country

01 I Am My Mother

02 Cruel Country

03 Hints

04 Ambulance

05 The Empty Condor

06 Tonight’s the Day

07 All Across the World

08 Darkness Is Cheap

09 Bird Without a Tail / Base of My Skull

10 Tired of Taking It Out on You

11 The Universe

12 Many Worlds

13 Hearts Hard to Find

14 Falling Apart (Right Now)

15 Please Be Wrong

16 Story to Tell

17 A Lifetime to Find

18 Country Song Upside-Down

19 Mystery Binds

20 Sad Kind of Way

21 The Plains

Sobre Wilco

De las cenizas de una banda de country alternativo llamada Uncle Tupelo, se formó una nueva: Wilco. Su formación ha sufrido muchas idas y venidas con diferentes integrantes pero quien siempre ha estado al frente ha sido Jeff Tweedy. El grupo, en un primer momento, siguió el estilo de la anterior banda pero evolucionó su sonido hacia el rock alternativo, incorporando melodías pop e influencias musicales de las décadas de los 60 y 70.

