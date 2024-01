Wilco rinde homenaje a David Bowie con una versión de «Space Oddity»

La banda estadounidense Wilco ha compartido una versión en directo de Space Oddity, el clásico de David Bowie, para celebrar lo que habría sido el 77º cumpleaños del fallecido icono del rock. La grabación de la versión es el primer adelanto de un nuevo álbum recopilatorio de la emisora de radio de actuaciones en vivo Mountain Stage. El álbum, titulado Live On Mountain Stage: Outlaws and Outliers, se publicará íntegramente el 19 de abril a través de Oh Boy Records, y contará también con la participación de Margo Price, John Prine, Jason Isbell y más.

“Como una banda agradecida, aunque no reacia, a estar en la Tierra, siempre es un honor y un desafío abordar cualquiera de los arreglos espaciales de David Bowie”, ha dicho Wilco de su versión de Space Oddity. “Esforzarse por alcanzar las alturas de su libertad y talento es un objetivo sensato para cualquier banda. Agradecemos a Mountain Stage por dejarnos darle a esta canción otro hogar en la Tierra”.

El fundador de Mountain Stage, Larry Groce, ha añadido: “Mountain Stage siempre ha sido sobre nuestros invitados. Nuestro único propósito ha sido mostrar su increíble talento. Hemos escuchado mucho en cuarenta años y estas canciones son solo algunas de las joyas de nuestros archivos que queremos compartir con el mundo. Cuando tuvimos la oportunidad de trabajar con Oh Boy Records en este proyecto, la aprovechamos. John Prine es un icono de la música estadounidense que marcó el estándar para los compositores e intérpretes como los que hay en esta colección. Hay mucha diversión aquí, pero también hay mucha perspicacia sobre lo que es la vida”.

