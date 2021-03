Recién estrenado “Be Sweet”, el nuevo sencillo de Japanese Breakfast

A principios de año nos enteramos que Japanese Breakfast tenía planes de lanzar un nuevo disco titulado Jubilee. Editado por Dead Oceans, será el tercer álbum de estudio de Michelle Zauner bajo este lindo proyecto, dejando atrás todo el dolor que sentía para volcarse en la siguiente etapa, la alegría .

Michelle comenta un poco del trabajo que realizó en su nuevo álbum: “Quería llevarlo tan lejos como fuera posible, invitando a más personas y esforzándome como compositor, productor y arreglista”. Y acerca del sencillo compartió “Escribí Be Sweet con Jack Tatum de Wild Nothing hace unos años, He estado reteniendo el tema por tanto, estoy muy feliz de por fin poder lanzarlo”

La temática del video es la búsqueda de lo paranormal, tipo X-Files, donde Michelle es acompañada por Marisa Dabice de Mannequin Pussy, mejor que contarlo es verlo a continuación:

El nombre de las canciones que componen Jubilee son:



Paprika

Be Sweet

Kokomo, IN

Slide Tackle

Posing in Bondage

Sit

Savage Good Boy

In Hell

Tactics

Posing for Cars