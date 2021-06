Slow Pulp se reinventan para un single 7″ con “At It Again (Again)

El año pasado, Slow Pulp publicaron su álbum debut Moveys, al que ahora pretenden dar cierta continuidad con un single de 7 pulgadas al que han titulado Deleted Scenes y que estará disponible el 30 de junio (formato digital) y el 12 de noviembre (formato físico).

Para presentarlo, ya podemos escuchar uno de los dos temas que incluirá este lanzamiento, una nueva versión de su canción At It Again, a cuyo título le han añadido un nuevo (Again) al final, y que en el lanzamiento final irá acompañada por el tema Iowa.

Lo mejor, que lo escuchéis a continuación: