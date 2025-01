Sunflower Bean: La lucha y el renacimiento en su nuevo disco «Mortal Primetime»

Sunflower Bean ha anunciado su esperado cuarto álbum de estudio, Mortal Primetime, junto con el lanzamiento del sencillo principal, Champagne Taste. La noticia marca un nuevo capítulo para la banda tras tres años desde su último álbum, Headful Of Sugar.

El nuevo álbum, que es el primero en ser autoproducido por la banda, surge después de que los miembros del grupo se reunieran tras haber trabajado en proyectos separados y superado desafíos personales. Según la bajista y vocalista Julia Cumming, el núcleo del LP es una renovada sensación de propósito: «Este es nuestro momento, y no puede ser arrebatado por las circunstancias».

El sencillo Champagne Taste destaca por sus riffs de guitarra crudos y una línea vocal intensa inspirada en el ícono del punk Iggy Pop. La canción captura el espíritu de determinación y resistencia del grupo, reflejando un período en el que la banda se sintió derrotada pero siguió adelante.

El álbum promete una mezcla de rock alternativo y psicodelia soñadora, con una ambición de crear un sonido inconfundiblemente propio. Sunflower Bean se embarcará en una gira por el Reino Unido y Europa en febrero, apoyando a Cage The Elephant, y luego continuará con una gira por Norteamérica.

Sunflower Bean: De Human Ceremony a Mortal Primetime

Sunflower Bean se formó en 2013 en Nueva York, y rápidamente se estableció como una banda prometedora en la escena del rock alternativo. Su primer álbum, Human Ceremony (2016), fue aclamado por la crítica por su mezcla de rock psicodélico y dream pop, destacando temas como Easier Said y Wall Watcher. Este debut les permitió ganar una base de seguidores leal y les abrió las puertas a festivales importantes.

En 2018, lanzaron su segundo álbum, Twentytwo in Blue, que consolidó su reputación con canciones como I Was a Fool y Twentytwo. Este disco mostró una evolución en su sonido, incorporando influencias del rock clásico y el pop, y recibió elogios por su madurez lírica y musical.

El tercer álbum de la banda, Headful Of Sugar (2022), marcó un cambio hacia un sonido más experimental y electrónico, con temas como Who Put You Up to This? y Roll the Dice. Aunque fue un álbum polarizante, demostró la disposición de Sunflower Bean a tomar riesgos y explorar nuevos territorios musicales.

Ahora, con el anuncio de su cuarto álbum, Mortal Primetime, y el lanzamiento del sencillo Champagne Taste, Sunflower Bean se encuentra en un momento crucial de su carrera. Este nuevo trabajo, autoproducido por la banda, refleja su resiliencia y determinación tras superar desafíos personales y profesionales. La gira que acompañará el lanzamiento del álbum promete llevar su música a nuevos públicos y reafirmar su posición en la industria musical como una banda innovadora y en constante evolución.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.