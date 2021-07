The Killers anuncian “Pressure Machine”, su séptimo álbum de estudio

La banda originaria de Las Vegas ha anunciado su séptimo álbum de estudio, llevará por nombre Pressure Machine y estará disponible el 13 de agosto bajo el sello EMI.

Después del lanzamiento de Imploding the Mirage en 2020, The Killers tuvo tiempo de sobra para ponerse a componer y entrar al estudio, al no poder salir de gira por la pandemia.



Brandon Flowers comentó acerca del disco: “Con la pandemia fue la primera vez en mucho tiempo para mí que me enfrenté al silencio. Y de ese silencio comenzó a florecer este disco, lleno de canciones que de otra manera habrían sido demasiado tranquilas y ahogadas por el ya clásico sonido de los discos de The Killers. De hecho, por primera vez desde 2004, el impulso implacable y las presiones de estar en una banda de renombre mundial, sacudiendo estadios, se detuvo. Entonces, entra Pressure Machine: una vista a las realidades cotidianas de una pequeña ciudad americana de belleza dura, resultando en el álbum más comedido y resonante de The Killers hasta el momento”.

El disco estará disponible en plataformas digitales y en vinilo.