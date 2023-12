Lana Del Rey versiona a John Denver y Elvis Presley

La cantante estadounidense Lana Del Rey ha sorprendido a sus fans con dos nuevas versiones de clásicos de la música: Take Me Home, Country Roads de John Denver y Unchained Melody de Elvis Presley.

Para empezar, ya podemos escuchar su versión del éxito de 1971 de John Denver, que es considerado un himno de la música country. La cantante le ha dado su toque personal, con una voz más emotiva y unos arreglos que evocan el sonido americana.

En cuanto a Unchained Melody, Lana Del Rey ha interpretado esta canción para el especial navideño de NBC Christmas At Graceland, que se emitió desde la mansión de Elvis Presley en Memphis. La canción fue popularizada por The Righteous Brothers y apareció en la película Ghost, pero también tiene una conexión con Elvis, que la cantó en 1977, poco antes de morir.

Además, Lana Del Rey ha sido recientemente nominada a un Grammy por su noveno álbum de estudio, Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd, que salió en marzo.

Recordemos que Lana Del Rey actuará en el Primavera Sound 2024, que se celebrará del 29 de mayo al 2 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona. La artista será una de las principales atracciones del festival, que contará con otros nombres destacados como SZA, Pulp, PJ Harvey, The National o Stella Maris. Las entradas para el Primavera Sound 2024 ya están a la venta en su página web.