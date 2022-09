Versión: Placebo – «Shout» (original de Tears for Fears)

Placebo comparten hoy Shout, una versión del icónico tema de Tears For Fears. Shout – incluido en el álbum de Tears For Fears Songs From The Big Chair – que llegó al n#1 en el Billboard Hot 100 en 1985 y se une a un rico linaje de temas de los 80 versionados por Placebo. Artistas como Sinead O’Connor (‘Jackie‘), The Smiths (‘Bigmouth Strikes Again‘), The Pixies (‘Where Is My Mind?‘) y el más famoso de todos Kate Bush (‘Running Up That Hill‘) han sido versionados por la banda.

En esta última canción de Placebo, Shout se convierte en una inquietante marcha industrial. Dado que el compositor original del tema, Roland Orzabal, ha dicho que Shout es una protesta política, también es la perfecta continuación del último álbum de Placebo, Never Let Me Go, que destacó por temas que hablaban sobre la saturación tecnológica, el aumento de la intolerancia y la crisis climática.

Sobre Placebo

Debido a su predilección por los atuendos andróginos, el maquillaje y los crudos riffs de guitarra, la banda inglesa Placebo ha sido a menudo descripta como la versión glam de Nirvana. Influenciados por artistas como Sonic Youth, Pixies, Smashing Pumpkins o los ya mencionados Nirvana, los Placebo sorprendieron a todos con el éxito resonante de su álbum debut en 1996. Impulsado por sencillos contundentes como "Nancy Boy" y "Bruise Pristine", el grupo se convirtió en el niño mimado de la crítica británica y fue telonero de U2, Weezer e incluso los Sex Pistols, que justo habían vuelto a reunirse. Más allá de algunos cambios en su formación, Placebo se mantuvo en actividad durante toda la década del 2000. El trío londinense ha cuajado una trayectoria sin fisuras, con un sonido único y reconocible al que ha añadido pequeñas dosis de experimentación para evolucionar sin perder su esencia.

Fuente: Apple Music

Discografía de Placebo

Placebo (1996)

Without You I'm Nothing (1998)

Black Market Music (2000)

Sleeping with Ghosts (2003)

Meds (2006)

Battle for the Sun (2009)

Loud Like Love (2013)

Never Let Me Go (2022)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!