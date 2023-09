Videoclip: Olivia Rodrigo – «Get Him Back!»

Olivia Rodrigo ha lanzado un nuevo video para su canción Get Him Back! de su álbum Guts, y te aseguramos que no te lo puedes perder.

Este vídeo fue publicado unas horas antes de su actuación en los MTV Video Music Awards 2023, ¡así que imagina la emoción que esto genera! En el video, verás a Olivia Rodrigo unirse a varias otras versiones de sí misma para crear un auténtico desastre. Sí, has oído bien, ¡múltiples Olivia Rodrigos causando estragos!

La dirección de este alocado video estuvo a cargo de Jack Begert, y se nota que han dado rienda suelta a la creatividad. Pero eso no es todo, la tecnología también se lleva un aplauso. El video fue filmado con el nuevo iPhone 15 Pro Max, lo que demuestra que la innovación está en todas partes, ¡incluso en la música!

Get Him Back! es el primer video que se lanza desde el lanzamiento de Guts la semana pasada. Y hablando de este álbum, Rodrigo lo ha estado desplegando poco a poco, primero con Vampire y luego con Bad Idea Right?

Si eres fan de Olivia Rodrigo, este video es un regalo adelantado. Y si aún no has tenido la oportunidad de sumergirte en su último álbum Guts, este es el momento perfecto para hacerlo.