RECETAS CRAZYMINDS #6 – COCINANDO CON… KARMENTO

Sí, vuestra sección de cocina favorita tuvo un pequeño parón la semana pasada, y posiblemente habéis pasado hambre mientras esperabais nuevas ideas para vuestras cenas de gala, pero no os preocupéis, hoy tenemos una pequeña maravilla culinaria de la mano de Karmento y su particular interpretación de un clásico imprescindible: las lentejas.

Recuerda que puedes aprovechar para cocinar esta receta y enseñarnos el resultado

Para empezar, un espacio para presentarte ante aquellos que te descubren hoy o quienes quieran conocerte mejor

El recorrido musical de Karmento comienza con la publicación de su primer álbum Mudanzas, en 2015, y en este momento se encuentras en mitad de la promoción de su segundo trabajo Este devenir, que vio la luz en Mayo del 2020. Su música parte de la canción de autor con una fuerte esencia en la música de raíz o el folclore, y se mezcla con el pop y otros sonidos que te llevan a ciertos y lejanos lugares.

Tras varios meses de composición durante la época COVID, se embarca en una nueva aventura que le ha llevado a estrenar varios singles durante finales de 2020 y los primeros meses de 2021.

¿Cómo se llama tu receta y en qué canción está basada?

La receta que voy a preparar se llama, simplemente, Lentejas con aires de… y está basado en mi canción La Jornada. ¡Espero que os guste!

¿Qué ingredientes vas a utilizar?

Para empezar, se trata de una receta para 4 personas, cuyas medidas son aproximadas, ya que depende del gusto de quien cocine o coma.

3 dientes de ajo

1 trozo de jengibre en raíz

Verduras al gusto, en este caso:

Media Berenjena

Medio Pimiento Rojo

2 Zanahorias

Media morcilla

1 Chorizo

1 vaso de Vino blanco

1 cucharadita y media de Curry

Tantos puñados de lentejas como comensales

1 Patata

Agua y/o caldo de verduras (tened preparado un litro, aunque la cantidad de caldo no es exacta, depende más de si os gustan más caldosas o más secas. De todos modos, puedes ir añadiendo caldo durante toda esta parte de la receta)

Hierbas arómaticas: laurel, romero y salvia.

Aceite de oliva Sal y pimienta

Cuéntanos, ¿cómo tenemos que prepararla?

Ponemos al fuego una olla con un chorro al gusto de aceite de oliva

Picamos los ajos y el jengibre, los añadimos a la olla con el aceite y los sofreímos un poco

Cortamos las verduras en tacos al gusto y se las añadimos a la olla, les damos unas vueltas, añadimos el curry y lo sofreímos junto a las verduras.

Cuando veamos que el curry está integrado, añadimos una parte del vino blanco y dejamos que se evapore.

Cuando el vino se haya evaporado, añadimos la morcilla, la dejamos hacerse un poco.

Terminamos de añadir el vino blanco y dejamos que se evapore.

Añadimos el chorizo y terminamos de integrar los ingredientes del sofrito, dándole unas vueltecitas.

Llega el turno del caldo, echamos el agua a la olla y metemos la bolsita con las hierbas para que vayan soltando su sabor mientras se guisa todo.

Dejamos que hierva y añadimos las lentejas.

Y a guisar (vamos vigilando por si hay que ir añadiendo caldo/agua durante la cocción).

Cuando estemos a unos 15/20 minutos de dar por cocidas las lentejas, añadimos la patata.

¡Y tachán! Apagamos el fuego, servimos y añadimos alguna hierba fresca si nos gusta, véase cilantro.



* No os agobieis con los tiempo de sofrito y cocido, pensad que los ingredientes se harán si o si, una vez que hayáis puesto el caldo y se cueza todo junto, así que os animo a dejaros llevar por vuestra intuición y gusto personal.

Bonus Track 1 – ¿Con qué vino o bebida maridaríais la receta?

Con un vino tinto que te guste.

Bonus Track 2 – ¿Propuesta de postre y canción que recomendaríais con ese postre?

Naranjas arregladas con miel y canela, al son de Let´s call the whole thing off de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, por aligerar, endulzar y refrescar La jornada.

