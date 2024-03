Pink Floyd: Sus 5 mejores discos ordenados de peor a mejor

«La perfección tiene que ver con el producto final, pero la excelencia tiene que ver con el proceso»

JERRY MORAN

«La perfección no es alcanzable, pero si la perseguimos, podemos conseguir la excelencia»

VINCE LOMBARDI

Dicen que lo mejor es aquello que prevalece con el paso del tiempo y deja su huella imborrable. Cuando entramos en este tipo de valoraciones, todos discos seleccionados adquieren el rango de máxima excelencia. Clasificar solo cinco como los mejores no es tarea fácil. La decisión de marcar esa pirámide dorada depende de las preferencias de cada uno, del momento emocional de la elección, de la coyuntura que envuelve al álbum y de sus características conceptuales, técnicas y de imagen. Toda la discografía de Pink Floyd es magnifica pero lamentablemente no todos caben en esta austera selección. Veamos los elegidos…

PUESTO NÚMERO 5: THE DIVISION BELL (1994)

Es el segundo álbum de estudio publicado tras la marcha de Roger Waters. El tema medular se basa en la comunicación entre las personas, junto a otros temas como la incomunicación, la indeterminación, la oposición y la autodefensa.

La portada fue creada por el estudio gráfico Hypgnosis. No es un disco de experimentación sonora, pero si un una arquitectura de preciosas armonías y melodías inolvidables. La finura sónica e instrumental, la sensibilidad de sus temas, su concepto y mensaje y textos, lo convierten en un gran álbum melodramático.

La idea de las dos cabezas metálicas hablando entre sí partió de Storm Thorgerson (Hipgnosis). Ambas esculturas poseen 3 metros de altura y un peso de 1.500 kilos. Fueron esculpidas por John Robertson y Aden Hynes inspirándose en las estatuas Aku-Aku de la Isla de Pascua. Los rostros se colocaron en un campo de Cambridgeshire (Cambrigde, Inglaterra) y se fotografiaron durante dos semanas bajo todo tipo de condiciones climáticas. En medio de las bocas aparece la catedral de Ely y cuatro luces que expresan el habla.

La producción del álbum contó con el productor Bob Ezrin, el ingeniero de sonido Andy Jackson, el saxofonista Dick Parry y el director de orquesta Michael Kamen. La mayoría de las letras fueron escritas por Richard Wright, David Gilmour y su esposa Polly Samson.

The Division Bell contiene 11 canciones. Entre ellas destacan Keep Talking que incorpora la voz electrónica de Stephen Hawking y Marooned premiada con un Grammy. La pista A Great Day for Freedom se asocia a la caída del Muro de Berlín y la limpieza étnica y genocidio en la antigua Yugoslavia.

El álbum alcanzó el puesto número 1 en las listas de ventas en el Reino Unido y en los Estados Unidos, aunque críticas de Tom Sinclair de Entertainment Weekly y del propio Roger Waters, ya fuera de la banda. A pesar de ello, The Division Bell fue certificado como disco de oro, platino, doble platino (1994) y triple platino en (1999) por la RIAA, llegando a vender más de doce millones de copias a nivel mundial. ​

PUESTO NÚMERO 4: ANIMALS (1977)

Animals es el disco más agresivo de la banda. Conceptual es una obra maestra. Rompió las expectativas de la época. Sin embargo, Rick Wright lo recuerda negativamente: ««»Con Animals tuvimos que sudar tinta. No fue una grabación divertida, y es que por aquel entonces Roger comenzó a pensar que era el único escritor de la banda. Se creyó que era el magnífico responsable de que el grupo siguiera adelante»»».

Animals se inspira en la Inglaterra de 1976, dominada por la industrialización severa, el desempleo reinante y la extrema violencia racista, tres componentes que derivaron hacia la explosión del punk como movimiento reactivo contra las condiciones políticas y sociales imperantes.

El álbum se articula en torno a la fábula de George Orwell, Rebelión en la Granja, donde los seres humanos se asocian a un tipo de animales: los perros son los empresarios y los representantes de la ley, los cerdos los mandatarios y moralistas del orden y las ovejas los peones descerebrados que siguen ciegamente a los animales anteriormente descritos. Se trata de una crítica acérrima a la sociedad de consumo. Ataca al sistema y no ofrece alternativas.

El tono del disco es oscuro y deprimente. Las canciones son opresivas y perturbadoras, con efectos sonoros que recuerdan a los animales protagonistas cuyos alaridos se escuchan entre la música.

La portada del disco es también obra de Hipgnosis pero el concepto fue idea de Roger Waters quien tras pasear por la central eléctrica de Battersea Power Station (Londres) decidió que simbolizaba el mensaje del disco.

Como anécdota cabe recordar que compañía alemana Ballon Fabrik fue la encargada de construir un globo de helio con forma de cerdo de 9 metros al que llamaron Algie. Curiosamente a pesar de estar atado terminó soltándose de las amarras y voló hasta aterrizar casualmente en una granja. Un avión de pasajeros advirtió de haberlo visto, hecho que activó las alarmas retrasando todos los vuelos del aeropuerto de Heathrow (Londres).