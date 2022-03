Streaming: The Killers – «Pressure Machine» (edición deluxe)

The Killers han compartido siete nuevas versiones de canciones de su álbum de 2021 Pressure Machine en la versión deluxe del disco, publicada el 25 de marzo de 2022.

La versión ampliada presenta cuatro versiones diferentes de la canción de cierre The Getting By, además de una nueva versión de Runaway y dos versiones más de West Hills.

The Killers – Pressure Machine (edición deluxe)

Sobre The Killers

Con su mezcla de glamour y synth-pop de los ochenta, The Killers lograron infundir nuevos aires al rock bailable y de estadios. Inspirados por bandas como Psychedelic Furs o U2 y liderados por el carismático Brandon Flowers, el cuarteto de Las Vegas alcanzó inmediatamente el estrellato internacional con Hot Fuss, su primer álbum de 2004. Sin alcanzar los niveles del debut, el grupo prolongó su racha de éxitos con Sam’s Town (2006) y Day & Age (2008). Tras una pausa dedicada a los varios proyectos solistas de sus integrantes, The Killers regresaron en 2012 con Battle Born. Wonderful Wonderful, el quinto álbum de estudio del conjunto, llegó en 2017, seguido recientemente por Imploding The Miracle, con el que hicieron realidad su retorno en 2020.

