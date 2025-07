Sobre Iggy Pop

Iggy Pop, nacido como James Newell Osterberg Jr. el 21 de abril de 1947 en Muskegon, Michigan, es un ícono del rock conocido como el «Padrino del Punk». Como líder de The Stooges, banda formada en 1967, revolucionó la música con su proto-punk crudo y visceral, plasmado en discos como The Stooges (1969) y Fun House (1970), producidos por John Cale y Don Gallucci, respectivamente. Aunque con escaso éxito comercial inicial, estos álbumes influyeron profundamente en el punk rock. Tras la disolución de The Stooges en 1974, Iggy lanzó su carrera solista con The Idiot (1977) y Lust for Life (1977), ambos producidos por David Bowie, que marcaron su transición al post-punk y new wave con éxitos como The Passenger y Lust for Life. Su discografía solista, que abarca 20 álbumes de estudio hasta Every Loser (2023), explora desde punk hasta jazz y blues, destacando Brick by Brick (1990) y Post Pop Depression (2016) con Josh Homme. Conocido por sus actuaciones salvajes, que incluyen stage diving (que él inventó) y autoagresiones, Iggy ha sido reconocido con un Grammy Lifetime Achievement Award (2020) y la inducción al Rock and Roll Hall of Fame con The Stooges (2010). Su legado como actor (Coffee and Cigarettes, 2003) y su energía indomable lo mantienen como un referente cultural.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Iggy Pop

The Idiot (1977)

Lust for Life (1977)

New Values (1979)

Soldier (1980)

Party (1981)

Zombie Birdhouse (1982)

Blah-Blah-Blah (1986)

Instinct (1988)

Brick by Brick (1990)

American Caesar (1993)

Naughty Little Doggie (1996)

Avenue B (1999)

Beat ‘Em Up (2001)

Skull Ring (2003)

Préliminaires (2009)

Après (2012)

Post Pop Depression (2016)

Free (2019)

Every Loser (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo crudo y electrizante de Iggy Pop, donde el punk se encuentra con la poesía y la rebeldía. Desde el himno inmortal The Passenger hasta la explosiva Lust for Life y la introspectiva Gardenia de su etapa reciente, esta playlist reúne lo mejor de su carrera solista y con The Stooges. ¡Prepárate para sentir la energía visceral del padrino del punk!

Videoclip Destacado

El videoclip de Lust for Life, dirigido por Danny Boyle en 1996 para la banda sonora de Trainspotting, es una explosión de energía que captura la esencia indomable de Iggy Pop. Con un Iggy sin camisa bailando y cantando frente a un fondo blanco minimalista, el vídeo intercala escenas icónicas de la película, reflejando el ritmo frenético y la actitud rebelde de la canción. Su simplicidad y fuerza visual lo convierten en un clásico que resuena con la intensidad del punk. ¡No te lo pierdas!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!