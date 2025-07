Sobre The Black Keys

The Black Keys, el dúo de Akron, Ohio, formado por Dan Auerbach (voz, guitarra) y Patrick Carney (batería), es una de las fuerzas más potentes del blues rock y garage rock del siglo XXI. Fundada en 2001, la banda comenzó grabando en sótanos con un sonido crudo inspirado en Howlin’ Wolf, Robert Johnson, Junior Kimbrough y R.L. Burnside. Su debut, The Big Come Up (2002), grabado en el sótano de Carney, mezclaba originales y versiones con un enfoque lo-fi que les valió un contrato con Fat Possum Records. Thickfreakness (2003) y Rubber Factory (2004) consolidaron su reputación underground, pero fue Attack & Release (2008), producido por Danger Mouse, el que marcó su transición hacia un sonido más pulido. El éxito comercial llegó con Brothers (2010), que incluyó Tighten Up y les valió tres Grammys, seguido por El Camino (2011), con hits como Lonely Boy y Gold on the Ceiling, ganando otros tres Grammys. Con 12 álbumes de estudio, incluyendo Delta Kream (2021) y Ohio Players (2024), The Black Keys han vendido más de 7 millones de discos, evolucionando desde clubes pequeños a arenas internacionales, manteniendo su esencia blues con toques de soul, psicodelia y pop. Su último sencillo, The Night Before (2025), muestra su continua ambición sonora.

The Big Come Up (2002)

Thickfreakness (2003)

Rubber Factory (2004)

Magic Potion (2006)

Attack & Release (2008)

Brothers (2010)

El Camino (2011)

Turn Blue (2014)

Let’s Rock (2019)

Delta Kream (2021)

Dropout Boogie (2022)

Ohio Players (2024)

Sumérgete en el universo de The Black Keys, donde el blues rock se encuentra con ganchos irresistibles y una energía cruda. Desde la intensidad de Lonely Boy hasta la melancolía de Everlasting Light y el ritmo contagioso de The Night Before, esta playlist reúne los himnos que han definido su carrera, perfectos para vibrar con su sonido visceral. ¡Enciende el volumen y déjate llevar!

El videoclip de Lonely Boy, dirigido por Jesse Dylan y estrenado en 2011 para el álbum El Camino, es una explosión de carisma y simplicidad que captura la esencia de The Black Keys. Protagonizado por Derrick T. Tuggle, un guardia de seguridad que baila con una energía desbordante frente a una oficina, el vídeo se convirtió en un fenómeno viral por su autenticidad y espontaneidad. Su estilo minimalista y el baile contagioso de Tuggle hacen de este clip un clásico instantáneo. ¡Míralo ahora!

