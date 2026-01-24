No apto para cardíacos

Hay experiencias que precisan alta seguridad. Vivirlas supone cruzar ciertas líneas. Son puro latigazo, un impacto directo al pecho sin anestesia, como el corazón de un león golpeando desde dentro de la caja torácica hasta hacerla estallar. Es lo que ocurre cuando Lionheart irrumpe en escena desde el Valle de la Muerte. Es el rugido primitivo que atraviesa el aire seco del valle y levanta polvo, huesos y viejas promesas rotas. No hay aviso previo. No hay espacio para respirar. Solo furia concentrada, rabia entrenada y una sensación inmediata de peligro real.

Este disco revienta. Cada riff es una embestida. Cada golpe de batería, una sentencia. Los alaridos orcos desatan sus alaridos. Aquí el hardcore no es pose ni herencia estética, es instinto animal. Hambre. Defensa. Ataque. El valle de la muerte no es un lugar simbólico, es el escenario donde el león decide no retroceder. Y cuando ruge, todo lo demás se aparta o cae.

Estamos ante un álbum donde el sonido es un tsunami. Lionheart irrumpe con la furia de un rayo descontrolado. Valley of Death Pt. II no es un álbum que se escucha con auriculares mientras tomas café. Es una bofetada sónica que te avisa antes de caer: aquí la calma no existe. Desde que se anunció su lanzamiento bajo el sello Arising Empire, esta obra novena de la banda californiana ha puesto los corazones bajo arresto por pura violencia musical. Es un infierno de riffs cortantes, de cianuro puro, con ritmos acelerados y vociferaciones que no dejan espacio para la piedad. Si piensas que el hardcore, este disco te demostrará que aún hay hambre real en el género.

Un corazón felino rugiendo en el «Valle de la Muerte»

Dicen que quien osaba cruzar este valle moría en el intento. Hoy en día puede ocurrir lo mismo si pones en tus oídos Valley of Death Pt. II, el noveno álbum de Lionheart, publicado oficialmente el 9 de enero de 2026. La producción es una bestia en sí misma: colaboraciones con nombres emblemáticos como Jamey Jasta, vocalista de Hatebreed, y mezcla a cargo de Will Putney, artífice de algunos de los álbumes más densos del metal moderno, le dan a este trabajo un carácter brutal y clínico a la vez. El álbum es como un grito que anuncia una inmersión total en un paisaje desolado, donde no hay tregua para el alma. Es músculo sonoro que empuja, golpea y arrastra

Lionheart exige atención, sangre y entrega. No es una banda que surgió de la nada. Desde su formación en California a mediados de los 2000, estos gladiadores del beatdown hardcore han forjado una reputación basada en la honestidad brutal y en un compromiso total con la intensidad. Su trayectoria discográfica está marcada por constantes reafirmaciones de fuerza: cada álbum fue más directo, más punzante, más concentrado en el impacto visceral.

La membresía actual mantiene esa fórmula letal: músicos que parecen alimentarse de la misma furia que escupen en el escenario. No hay ego individual: solo un frente sólido que se mueve al unísono, como una masa imparable de energía concentrada. Desde el bajo que pulsa como un corazón fuera de control hasta la batería que marca pasos de ejecución incesantes, cada integrante sabe que en Lionheart no hay espacio para la complacencia.

Las zarpas del león

Lo que distingue a Valley of Death Pt. II de la mayoría del hardcore contemporáneo es su densidad sonora y su ferocidad estructurada. Aquí no hay solos de guitarra elegantes ni melodías complacientes. Cada instrumento es una herramienta de demolición. Las guitarras se cargan con afinaciones bajas, golpes secos y riffs que parecen tractores arando tierra quemada. El bajo no acompaña: arremete. La batería es un martillo neumático, incansable, implacable en su precisión. Todo ello envuelto en una mezcla que no suaviza nada, cortesía de Putney: cada golpe, cada microsegundo de distorsión, está allí para dejar una marca. Este álbum es pesado. Más pesado que los trabajos previos de Lionheart. No por volumen o saturación excesiva, sino por densidad emocional y temporal: cada segundo parece comprimido, como si el tiempo mismo se resistiera a pasar.

La voz en este disco es un arma. La vocalización no se moldea con intención melódica; se lanza, se escupe, se arrastra y se rompe. No hay verseos suaves: hay declaraciones de guerra. Gritos que no buscan agradar, sino transmitir dolor, furia, desafío y resistencia. La voz principal navega entre gruñidos, clamores rasgados y estallidos de furia controlada. En temas como Ice Cold o Salt The Earth, cada frase es un latigazo. Son palabras que no se pronuncian; se expulsan con violencia, como si cada sílaba estuviese cargada de un puñetazo. En la colaboración con A Day To Remember en Death Grip, la mezcla de estilos vocales ofrece un contraste feroz: dos maneras diferentes de desgarrar el silencio, pero con la misma intensidad destructiva. La es rabia al límite.

Las fauces de la fiera

Valley of Death Pt. II no llega para agradar. Llega para desencajar. El concepto no está escondido: es directo, visceral y brutal. Este disco examina la lucha contra fuerzas implacables, internas y externas, y no ofrece respuestas fáciles. Trata de resistencia, choque frontal con la adversidad, con el caos y con la violencia que acecha tanto fuera como dentro de uno mismo. La idea de un valle de la muerte no es literal: es un símbolo de zonas de confrontación personal y colectiva. Aquí, la banda explora el nihilismo, la rabia, la supervivencia. No es un lugar que debas cruzar; es un lugar que te obliga a enfrentarte a lo que te define o destruye.

El menú de la bestia

El menú de la bestia no es una sucesión de canciones, es una cacería organizada. Diez temas alineados como zarpazos medidos, con el pulso de una manada que sabe cuándo atacar y cuándo rematar. Lionheart convierte Valley of Death en un territorio hostil donde no hay refugio ni tregua, solo avance constante. Cada corte cumple una función dentro del asalto, como músculos distintos activándose en el mismo cuerpo.

El primer rugido: El león muestra sus colmillos

Bulletproof abre la primera incisión con una hincada directo, sin introducción ni preámbulo. La fiera construye su estrategia de caza para protegerse de lo que venga— pero inmediatamente se convierte en desafío. Es resistencia pura. Un tema compactado, implacable con alaridos que no esperan permiso.

Sigue Chewing Through the Leash (ft Matt Honeycutt). Se trata de un festín de agresión colaborativa. La participación de Kublai Khan TX intensifica la crudeza. Es brutalidad concentrada. La canción mastica la cuerda que te ata a zonas de confort y la rompe. Es hardcore sin tregua, de mandíbula apretada. Después arranca Ice Cold despliega una teatralidad helada. Los acordes cortantes y la voz que te enfrenta como si llegaras sin equipo al combate. Es una pieza que congela y golpea simultáneamente.

Acto seguido, estalla Valley of Death II, el núcleo emocional y conceptual del álbum. Se mueve en un estado de furia sostenida, como si la banda se negara a bajar la guardia en el punto más hostil del recorrido. Aquí el valle no se cruza, se habita. El tema transmite la idea de que la lucha no siempre conduce a la salida, pero sí define identidad. Es un rugido contenido. El león sigue en pie. Tras ello, suena No Peace, el corazón conceptual del álbum. El título mismo ya lo dice: no hay paz. No hay respiro emocional. La canción se mueve en un loop de furia que no baja jamás. Es el centro del ciclón.

La caza continúa: instinto, dominio y territorio quemado

Roll Call funciona como un grito de reclutamiento. Aquí se sienten ecos de confrontación directa, casi como si llamaran a filas ante la adversidad. Ritmos rápidos, gallos sonoros, puro sprint emocional. Por su parte, Salt The Earth recoge el legado histórico de las batallas más brutales. Salad la tierra es una frase que evoca quemar todo para que nada vuelva a crecer igual. La instrumentación acompaña esa decisión con golpes secos, cadencias pesadas. Llegamos a Release The Dogs mantiene la presión. El título ya anuncia que no hay retorno: los perros se sueltan, la jauría sonora se desata. Es una de las piezas más agresivas, sin pausa ni concesión.

In Love With The Pain podría sonar paradójico, pero aquí el título no es metáfora suave: es aceptación de la lucha continua. La canción abraza la incomodidad y la descompone en riffs que lastiman con gusto. El cierre llega con Death Grip (ft. A Day To Remember) introduce una textura distinta dentro del asalto. La colaboración suma un dinamismo vocal más melódico, incrustado en medio del caos, pero sin diluir la aspereza que define al álbum. Es una tensión sostenida, un grito compartido que no se libera del todo reforzando la idea de ciclo. No hay resolución ni avance redentor. El horror no progresa, se repite. El león permanece en el valle. Y la furia, intacta, sigue respirando.

El último alarido

Si el hardcore pudiera dejar marca en la piel, Valley of Death Pt. II sería una cicatriz profunda, trazada a base de fuerza y resistencia. Este álbum no busca agradar ni escoltar al oyente. Avanza como un león herido que sigue en pie: presiona, exige y desgasta. Cada decisión sonora responde a una lógica clara. La violencia no aparece como exceso, sino como lenguaje narrativo, como instinto.

Lionheart ha templado su sonido sin quitarle colmillos. Las colaboraciones funcionan como aliados de la manada, bien integradas en un conjunto compacto y feroz. La producción es densa, precisa, pensada para que cada golpe tenga peso real. No se trata solo de volumen. Se trata de presencia. El disco no retumba solo en los altavoces. Se siente en el pecho, en la respiración, en el pulso.

Cuando hay leones, valles de muerte y meta hardcore sin anestesia, la garra felina sale sola, afilando sus colmillos, riffs y palabras cuando lo necesites. Valley of Death no es un paisaje simbólico cualquiera. Es el territorio salvaje donde el león pone a prueba su dominio, donde la fuerza deja de ser arrogancia y se convierte en supervivencia. No es un disco para pasar el tiempo. Es un regreso regreso atronador al lugar, donde uno confronta con el miedo sin rodeos. Como el león, este álbum no huye del combate. Permanece. Y ruge furioso hasra su final.

Escucha aquí «Valley of Death II» de Lionheart