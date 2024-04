No importa con quien trabajemos, nunca sentimos que estamos sacrificando lo que somos. Solo parece que le añade un sabor especial. Tan solo hemos expandido esa paleta con gente con la que queríamos trabajar. Estábamos ahí metidos para apoyar sus ideas y floreciese ese momento.

THE BLACK KEYS

El dúo formado por Dan Auerbach y Patrick Carney, marca un giro inesperado al incorporar una amplia gama de colaboradores e influencias musicales que desafían su sonido característico. Rock, funk y soul, entre otros, se dan cita en un peculiar disco que, a pesar de que pueda resultar desigual en algunos momentos, es innegable que The Black Keys han logrado un equilibrio sorprendente entre la experimentación y su sonido distintivo. El título del álbum es de por sí un homenaje al grupo funk del mismo nombre.

Ohio Players ha visto la luz a través de Easy Eye Sound y Nonesuch Records siendo ya el doceavo disco de las llaves negras. Contiene colaboraciones de amigos como las de Beck, Noel Gallagher, Dan «The Automator» Nakamura, Greg Kurstin y los raperos Lil Noid y Juicy J. Sin lugar a dudas, The Black Keys parece estar atravesando una de sus épocas de mayor efervescencia creativa y le apasiona compartir esta relevancia con otro estilos.

El nombre de la banda obedece a un curioso dualismo. Por una parte, se inspiró en un artista amigo del grupo que padecía de esquizofrenia y que usaba el término «black keys» para describir a «las personas que no estaban del todo bien». Por otra parte, se atribuye al hecho de que las teclas negras de un piano comprenden la escala pentatónica que se asocia frecuentemente al blues y al rock.

The Black Keys comenzó de forma independiente, grabando música en sótanos y produciendo sus propios álbumes, antes de emerger como una de las bandas más populares de garage rock en la década de 2010. Desde entonces, han ganado seis premios Grammy y un BRIT.

Como formación han publicado once álbumes de estudio: The Big Come Up (2002), Thickfreakness (2003), Rubber (2004), Magic Potion (2006), Attack & Release (2008), Brothers (2010), El Camino (2011), Turn Blue (2014), Let’s Rock (2019), Delta Kream (2021) y Dropout Boogie (2022), todos ellos ampliamente reconocidos y buenos. Con Ohio Players, han querido demostrar una vez más que son capaces de abrazar cualquier estilo que se les ponga por delante. Su enorme capacidad no tiene límites, aunque algún critico parece no entenderlo.

No es la primera vez que The Black Keys flirtean con diversos estilos musicales. Hagan lo que hagan saben operar su marca para que les funcione. Raro es toparse con un disco de ellos que no sea efectivo y desempeñe su oficio con acierto. Tanto es así que Robert Plant (Led Zeppelin), Gibbons (ZZ Top), Thom Yorke y Jonny Greenwood (Radiohead), Kirk Hammett (Metallica), Matt Helders (Artic Monkeys) y Axl Rose (Guns N’ Roses) son fans de The Black Keys.

La tracklist se compone de 13 temas, todos salpicados de un puntal brillante donde se marca un estilo lírico y sónico pujante y divergente. Pero de todos ellos, siento especial predilección por 8 de sus temas que para mí marcan la diferencia. Empecemos con Don´t Let Me Go, segundo tema del disco, es como un aullido de supervivencia existencial: «Me sentía a la deriva detrás del tinte de la ventana y la lluvia torrencial (…) Todos los ángeles del cielo me estaban esperando».

Seguimos con People (Stay High): «El tiempo que he estado He estado luchando solo, manteniendo todos mis demonios para mi [ahora] estoy guardando la gracia en este lugar celestial (…) Nunca más volveré a bajar». Otros temas apasionantes son On the Game: «Los que quieren liberar a la humanidad, que se vayan [porque] nos alimentan con sus mentiras. Ellos pudren las mentes cada maldita vez» y Only Love Matters: «Tu corazón dice mentiras, la verdad nunca lo hará (…) Lo único que importa es el amor».

Especial atención merecen Candy and Her Friends (feat. Lil Noid): ¿Puedo entender la verdad (…) sin mentiras? Quiero conocerte (…) sin disfraz. Veo el dolor en tu corazón y el engaño en tus ojos. (…) Me siento sin aliento (…) Es hora de recoger mis hojas y regar todas mis semillas», y I Forgot to Be Your Lover que nos cuenta el sacrificio que representa amar a alguien y decepcionarle: «¿Me he tomado el tiempo para compartir contigo todas las cargas que llevará el amor? ¿He hecho todas las pequeñas cosas simples para mostrarte cuánto me importas? He estado trabajando para ti, haciendo todo lo que puedo (…) pero me olvidé de ser tu amante».

Llegamos a You’ll Pay, pista que plantea dudas sobre el incumplimiento de las promesas que fracasan por miedo a perder: «Si supieran que escondí mi amor ¿todavía creerían en mí o habría que pagar un precio?» Y finalmente, Paper Crown, tema en el que colabora Beck, simbólicamente hace referencia al sexo: «El (…) dinero hace que una chica grande quiera sentir mi peón. Grueso y cálido, como sémola en la mañana (…) Tengo ese tipo de trasero que realmente puede dar vista a los ciegos ¿Quieres ver esta corona de papel? Entonces déjame verte sacudir tu cuerpo hasta el suelo».

Como conclusión cabe recordar que The Black Keys han estado lanzando constantemente excelentes discos durante mucho tiempo excepto cuando se tomaron un descanso en 2015 tras cansarse de hacer giras. A veces, es necesario darse un respiro porque la industria del rock exige y quema. Muchas son las estrellas que han pagado muy caro el hecho de no saber parar a tiempo.

Soy seguidor de las llaves negras desde años y sinceramente nunca me defraudan. Puede haber discos que impacten más que otros, pero… ¿quién redondea como obras maestras todos sus trabajos? Hay que agradecer que, músicos de alto nivel como The Black Keys y otros, se impliquen y tanto a fin de ofrecernos plásticos que nos hacen ver la vida más agradable. Sin música la vida sería una pesadilla. Así lo entendió el gran Nietzsche. Es por ello, que los discos, antes de criticarlos, hay que escucharlos y entenderlos, porque las mentes no carburan todas con el mismo motor.

Seamos pues realistas, las probabilidades de las bandas para alcanzar su cénit creativo vienen con el segundo o tercer disco, después decrecen con cada lanzamiento, salvo escasas excepciones. Pero The Black Keys son la prueba viviente de que la tenacidad y la eficacia musical pueden más que los registros y los careos absurdos.

Ohio Players es un disco que debe oírse sin comparativas a albúmenes pasados. Debe tomarse por lo que es, un buen trabajo donde un grupo de amigos ser ha conjuntado para alegrarnos la triste vorágine que vivimos. Esa dosis mixta de rock, soul y funky es suficiente vitamina para seguir batallando por la vida. Como dice el propio Patrick Carney: «El álbum es un disco divertido, accesible y genial». Escuchar el álbum con auriculares trae un paisaje sonoro repleto de emociones diversas.