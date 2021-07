Angel Olsen nos lleva de vuelta a los 80 con su EP de versiones “Aisles”

La cantautora y músico estadounidense Angel Olsen ha anunciado nuevo EP Aisles. El primer single de este EP, que tiene previsto su lanzamiento el 20 de agosto, es una versión de Gloria de la cantante, compositora y actriz estadounidense Laura Branigan.

La versión del año 1982 de Laura Branigan de Gloria, de Umberto Tozzi y Giancarlo Bigazzi, era un emocionante retazo sobre una mujer demasiado veloz para su propio bien. Branigan pinta una imagen de la curiosa Gloria corriendo detrás de un hombre, ya sea bajo la influencia de sus propios delirios o arrastrada por una fantasía romántica. Su inmensidad es lo que la convierte en una gran canción. Olsen ha lanzado su propia versión, y no se corresponde con nada de lo anterior.

Con los cambios realizados al tempo de la canción, Olsen ha dado un giro al clásico single original con un efecto impresionante. Las letras “I think you’re headed for a breakdown / So be careful not to show it” y “I think they got your number / I think they got the alias that you’ve been living under” nos hacen sentir inquietos. Nos cuestionamos por qué huye Gloria, qué dicen las voces en su cabeza, y quiénes son esas voces. La artista de Missouri ha transformado la aparente inocencia de la canción en una banda sonora de una mítica película de terror.

Olsen ha trabajado en más temas de los 80 para este nuevo EP. Ha anunciado que Aisles será un disco de versiones y será el primer lanzamiento con su nuevo sello discográfico algocosmic. La cantante compartirá con sus fans covers de temas como Eyes Without a Face de Billy Idol, Safety Dance de Men Without Hats, If You Leave de OMD o Forever Young de Alphaville.

Durante un comunicado de prensa, la cantante explicaba cómo surgió la grabación de este EP: “El verano de 2020 fue duro por muchas razones. Pero Adam y su esposa Emily me abrieron su casa y la convirtieron en un espacio seguro para crear y dejarse llevar. Le dije a Adam que tenía la idea de grabar algunas versiones y meter aparte de la banda en la mezcla, o añadir a otros músicos”.

“Quería grabar canciones de los 80 que había escuchado caminando por los pasillos del supermercado, y necesitaba reírme y divertirme y ser un poco menos seria en el proceso de grabación en general. Pensé en cambiar completamente algunas de las canciones y darles la vuelta. Sé que no está en mi historia hacer algo sin intención o sólo porque sí, pero mi conexión con estas canciones es bastante directa, solo quería divertirme un poco y ser un poco más espontánea, ¡y creo que necesitaba recordar que podía hacerlo!”, comentaba la artista.

Aquí os dejamos su versión de Gloria, que sale el 20 de agosto y que también estará disponible el 24 de septiembre en versión física, un vinilo azul limitado y casete azul transparente. ¿Ya estáis deseando tenerlo en vuestras manos? ¡Nosotros sí!