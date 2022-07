Billie Eilish está de vuelta en el estudio junto con su hermano Finneas

Justo ayer Finneas estrenaba su nueva canción Monalisa, Monalisa, y hoy mismo su archifamosa hermana Billie Eilish ha alegrado el día a todos sus fans compartiendo una foto en la que podemos ver a ambos juntos en el estudio, trabajando en lo que pueden ser nuevas canciones de la cantante.

De hecho, repasando las últimas entrevistas de la artista, ya leímos en Billboard que le gustaría lanzar un nuevo trabajo en algún momento de 2023, pero esta nueva foto nos hace pensar que ya está trabajando en estos temas junto a su hermano y colaborador.

.@BillieEilish is working on new music in the studio with @finneas! pic.twitter.com/V481VrOmIP — Billie Eilish Charts (@eilishchart) July 17, 2022

Recordemos, además, que Eilish ha terminado hace poco la parte europea de su gira Happier Than Ever, que le ha llevado, entre otros hitos, a ser la cabeza de cartel más joven en la historia del Festival de Glastonbury.

Aunque tan solo ha pasado un año desde que sacase su segundo disco, el hecho de tener nuevas canciones de Eilish en el horizonte nos alegra enormemente.

Sobre Billie Eilish

La cantante y bailarina californiana Billie Eilish creció en una familia de actores y músicos. A los ocho años se unió al Coro Infantil de Los Ángeles, donde aprendió a desarrollar su técnica vocal. Desde los once comenzó a escribir sus propias canciones junto a su hermano Finneas, y en 2015 subieron sus primeros temas a SoundCloud. Apenas un año después su sencillo "Ocean Eyes" se transformó en un éxito viral, superando los 14 millones de reproducciones. Contratada por Interscope, Eilish publicó su primer EP oficial en 2017, una colección de electro pop titulada Don't Smile at Me, tras lo que su LP debut llegó en 2019 con When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, confirmando a Eilish como una de las principales figuras de una nueva generación de artistas.

Discografía de Billie Eilish

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019)

Happier Than Ever (2021)

