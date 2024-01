Billie Eilish y Finneas triunfan en los Globos de Oro 2024 con su canción para Barbie

La pareja de hermanos Billie Eilish y Finneas se ha alzado con el premio a la Mejor Canción Original en los Globos de Oro 2024 por su tema What Was I Made For? de la película Barbie. La canción, que habla sobre la búsqueda de la identidad y el propósito en la vida, se impuso a otros cinco temas nominados, entre ellos los de Bruce Springsteen, Dua Lipa, Lenny Kravitz y Jack Black.

En su discurso tras recibir el premio, Eilish agradeció a su familia, al equipo de Barbie y a los fans por su apoyo, y además reconoció que escribir la canción le ayudó a superar un momento difícil de su vida. “Hace casi un año que nos mostraron la película y yo me sentía muy miserable y deprimida en ese momento. Escribir esa canción me salvó un poco. Un año después, aquí estamos y me siento increíblemente afortunada y agradecida”, dijo. También confesó que se sentía intimidada por el resto de los asistentes a la gala. “Me dais mucho miedo, todos los que estáis en esta sala”.

Recordemos que esta es la segunda vez que Billie Eilish gana un Globo de Oro, un hito que consiguió en 2022 por su canción No Time to Die de la última película de James Bond.

En cuanto al resto de galardones musicales de la noche, el premio a la Mejor Banda Sonora Original fue para Ludwig Göransson por su trabajo en Oppenheimer, el biopic sobre el padre de la bomba atómica dirigido por Christopher Nolan. Göransson se impuso a otros compositores de renombre como Mica Levi, Joe Hisaishi, Daniel Pemberton y Jerskin Fendrix.