Blink-182 anuncia su regreso con su nuevo álbum «One More Time…», primero desde 2011

¡Fans de Blink-182, preparaos para celebrar a lo grande! La icónica banda está de regreso con un gran anuncio: su formación clásica, compuesta por Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker, ha anunciado su altamente esperado nuevo álbum, One More Time…, que se lanzará el 20 de octubre.

Será su primer álbum completo juntos desde Neighborhoods en 2011, pero eso no es todo, ya que la banda ya nos ha dado un adelanto de lo que está por venir, incluyendo la canción principal One More Time, junto con Anthem Part 3 y You Don’t Know What You’ve Got, todas previstas para el 21 de septiembre.

Preparaos para sumergiros, al mismo tiempo, en la nostalgia y las nuevas vibraciones de Blink-182, quienes han ofrecido una entrevista presentación en la que se han abiertos a sus fans sobre el proceso que llevó a su reunión, en la que tuvo un importante papel el diagnóstico de linfoma de Hoppus, que inspiró a DeLonge a reunirse definitivamente con la banda. Este álbum promete capturar su hermandad, triunfos y tragedias, convirtiéndolo en una escucha obligada tanto para los fans como para los recién llegados.

La expectación ya está por las nubes esperando a este One More Time… que, con 17 pistas producidas por el propio Travis Barker, promete ser una obra maestra sonora. Grabado en medio de su exitosa gira de reunión, el álbum está destinado a mostrar a la banda en la cima de su creatividad. DeLonge incluso ha insinuado que este disco podría ser su trabajo «mejor» y «más progresivo» hasta la fecha. Así que marcaos vuestros calendarios para el 20 de octubre, aunque ya podéis reservarlo e ir cogiendo fuerzas para su esperados conciertos en España (3 de octubre en Madrid y 4 de octubre en Barcelona).

Os dejamos con el tracklist:

‘Anthem Part 3′

‘Dance With Me’

‘Fell In Love’

‘Terrified’

‘One More Time’

‘More Than You Know’

‘Turn This Off!’

‘When We Were Young’

‘Edging’

‘You Don’t Know What You’ve Got’

‘Blink Wave’

‘Bad News’

‘Hurt (Interlude)’

‘Turpentine’

‘Fuck Face’

‘Other Side’

‘Childhood’