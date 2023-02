Canción: Depeche Mode – «Ghosts Again»

¡Depeche Mode está de vuelta! Los iconos del synthpop están preparando el lanzamiento de un nuevo álbum llamado Memento Mori el 24 de marzo, del que han compartido un nuevo single llamado Ghosts Again.

Sobre el single

¿Qué sabemos sobre el single?

El single Ghosts Again viene con su propio videoclip, en el que Dave Gahan y Martin Gore juegan ajedrez en un tejado urbano y cantan juntos en un cementerio bajo la dirección de su legendario colaborador visual Anton Corbijn.

¿Qué nos cuentan sobre el single?

“Para mí, Ghosts Again simplemente captura este equilibrio perfecto de melancolía y alegría. No es frecuente que grabemos una canción que simplemente no entiendo. Cansado de escuchar, estoy emocionado de poder compartirlo”, afirman ”, Dave Gahan y Martin Gore sobre la canción.

Sobre el disco

¿Qué sabemos sobre el disco?

Memento Mori será lanzado el 24 de marzo a través de Columbia y tendrá 12 canciones. Ha sido producido por James Ford, con trabajo de producción adicional de Marta Salogni

¿Cuáles han sido los últimos proyectos de la banda?

El último álbum de Depeche Mode fue Spirit en 2017.

¿Qué noscuentan sobre el disco?

Martin Gore dijo sobre el álbum: «Comenzamos a trabajar en este proyecto a principios de la pandemia, y sus temas estuvieron directamente inspirados por ese momento». Después de la muerte de Andy «Fletch» Fletcher, decidieron continuar porque están seguros de que es lo que él habría querido. «Fletch habría amado este álbum», agregó Gahan.

Tracklist y portada de Memento Mori

‘My Cosmos Is Mine’ ‘Wagging Tongue’ ‘Ghosts Again’ ‘Don’t Say You Love Me’ ‘My Favourite Stranger’ ‘Soul With Me’ ‘Caroline’s Monkey’ ‘Before We Drown’ ‘People Are Good’ ‘Always You’ ‘Never Let Me Go’ ‘Speak To Me’

¿Qué planes tiene la banda?

Además de lanzar el nuevo álbum, Depeche Mode también ha anunciado una gira mundial que comenzará el mes próximo y que tendrá parada en el Primavera Sound.