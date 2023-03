Django Django estrena el single Don’t Touch That Dial y la segunda parte de su nuevo álbum Off Planet. La banda británica continúa su viaje espacial con una canción que cuenta con la colaboración de la rapera japonesa Yuuko.

Sobre Don’t Touch That Dial

Sobre el single: Se trata de una canción que mezcla elementos de rock psicodélico, electrónica y hip-hop, con un ritmo contagioso y una letra que invita a no cambiar de canal. El vocalista de Django Django, Dave Maclean, ha explicado que surgió a partir de un fragmento de una improvisación en el estudio y que buscó a Yuuko para darle un toque diferente al tema. “Me gustó el groove extraño del tema y quería una vocalista ahí pero quería algo bastante distinto, así que contacté con Yuuko y ella lo pilló totalmente, y entregó esta línea superior impresionante”, ha dicho.

Disco al que pertenece: Don’t Touch That Dial es uno de los cinco temas que forman parte del segundo volumen de Off Planet, el quinto álbum de Django Django.

Fecha de publicación: El single se publicó el 18 de marzo y el segundo volumen del álbum se publicó el 19 de marzo. El disco completo llegará el 16 de junio.

Sello que lo publicará: Because Music

Anteriores singles: El primer volumen del álbum se publicó en febrero e incluía el single Complete Me, con la colaboración de Self Esteem.

Sobre el disco: Off Planet es un ambicioso proyecto musical que se divide en cuatro partes o “planetas”, cada uno con su propio sonido e identidad. El álbum completo tendrá 21 canciones y contará con las colaboraciones de Jack Peñate, Stealing Sheep, Toya Delazy y más. Dave Maclean ha comentado que la idea surgió al imaginar diferentes voces cantando sobre sus instrumentales más inspirados por el rave y el hip-hop. “Casi todo lo que nos gusta, ya sea la psicodelia antigua o el techno de Detroit, tiene ese sentimiento futurista o espacial, y creo que no podemos evitar poner eso en lo que hacemos”, ha afirmado.

Tracklist del disco:

‘Wishbone’

‘Complete Me’ ft. Self Esteem

‘Osaka’

‘Hands High’ ft Refound*

‘Lunar Vibrations’ ft Isabelle Woodhouse

‘Don’t Touch That Dial’ ft. Yuuko

‘Back To Back’ ft. Patience

‘Squid Inc ‘

‘Come Down’

‘Golden Cross’

‘No Time’ ft. Jack Penate

‘A New Way Through’

‘Galaxy Mood’ ft. Toya Delazy

‘The Oh Zone’

‘Dead Machine’ ft. Stealing Sheep

‘Dumb Drum’

‘Fluxus’

‘Slipstream”

‘Who You Know’ ft. Bernardo

‘Black Cadillac’

‘Gazelle ‘