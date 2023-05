Festivales: Ocho nuevos nombres se suman al Low Festival 2023

El Low Festival 2023 sigue calentando motores para su próxima edición, que tendrá lugar del 28 al 30 de julio en Benidorm. El festival alicantino ha anunciado hoy ocho nuevas incorporaciones a su cartel, que se unen a los ya confirmados Placebo, Interpol, Vetusta Morla, Viva Suecia, The Vaccines, Bombay Bicycle Club y Deluxe, entre otros.

Django Django: rock británico en estado puro

Una de las bandas más esperadas del festival es Django Django, el cuarteto británico que lleva más de una década sorprendiendo con su rock ecléctico y bailable. Los autores de temas como Default o Life’s a Beach presentarán en Benidorm su último álbum, Glowing in the Dark, publicado este año y que contiene canciones tan pegadizas como Spirals o Night of the Buffalo. Sin duda, un directo que hará vibrar a los lowers.

Varry Brava: energía pop sin límites

Otro de los platos fuertes del Low Festival 2023 es Varry Brava, la banda murciana que lleva años conquistando al público con su pop fresco y divertido. Los liderados por Óscar Ferrer estrenarán en Benidorm su nuevo show Varryvisión, un espectáculo cuidado al detalle en el que no faltarán temas como Bambú o Raffaella, que pondrán a bailar a todo el público. Varry Brava es una de esas bandas que nunca defrauda en directo y que siempre consigue crear una atmósfera de fiesta y buen rollo.

Niña Polaca: el pop con garaje más divertido

Una de las grandes apuestas del Low Festival 2023 es Niña Polaca, una banda madrileña que ha irrumpido con fuerza en la escena nacional con su pop con toques de garaje y reminiscencias ochenteras. Con su primer disco han demostrado su personalidad y su sentido del humor, con canciones como Magaluf o Joaquin Phoenix, que se han convertido en himnos underground. Su directo promete ser una fiesta llena de armonías, arpegios y guitarras.

Queralt Lahoz: la fusión más rompedora

Otra de las sensaciones musicales del momento es Queralt Lahoz, la artista catalana que ha revolucionado el panorama con su fusión de sonidos latinos y urbanos con coplas y boleros de sus orígenes flamencos. Con su primer álbum, Pureza, ha mostrado su actitud y su talento, ha triunfado en Europa y Estados Unidos con su propuesta original y sin complejos, y ahora llega al Low Festival 2023 para conquistar a los lowers.

Pablopablo: el talento emergente

Pablopablo es el proyecto musical de Pablo Drexler, un artista que ha girado con C.Tangana y que ha producido junto a su padre Jorge Drexler. Con su disco homónimo, ha mostrado su sensibilidad y su versatilidad, con temas como Lamento o París, que combinan pop, rap y electrónica. Pablopablo es uno de los talentos emergentes más interesantes del momento y su directo en el Low Festival 2023 será una oportunidad para descubrirlo.

Ralphie Choo: el rap oriental

Otro de los nombres que se unen al cartel del festival es Ralphie Choo, un artista que fusiona rap y electrónica con influencias de la música oriental. El madrileño, autor de temas como Bulerías de un Caballo Malo o Lamento de una Supernova, llega a Benidorm para demostrar que ya se ha convertido en abanderado de una nueva forma de hacer música.

Margaritas Podridas y Flash Show: el rock local

Para completar esta tanda de confirmaciones, el Low Festival 2023 apuesta por dos bandas locales que representan el rock más auténtico y alternativo. Margaritas Podridas es una banda de punk rock con letras ácidas y divertidas, que hará saltar al público con canciones como Wow o Pétalos Mordidos. Flash Show pondrá el broche final a uno de los días de #Low2023 convirtiendo a la Ciudad Deportiva Guillermo Amor en toda una pista de baile desde el primer hasta el último tema. La gran verbena del siglo 21 convertirá Benidorm en una gran fiesta musical.

Estos son los ocho nuevos nombres que se suman al Low Festival 2023, un festival que sigue apostando por la calidad y la variedad musical para ofrecer una experiencia única a los lowers. Las entradas están a la venta en la web oficial del festival.