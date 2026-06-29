Han escrito en las Highlands escocesas y en México. Han grabado en la campiña alemana. Han girado con Africa Express por Latinoamérica y Europa. Y, de vuelta al estudio con una filosofía radicalmente más austera, Django Django regresan con su sexto álbum de estudio: Doveland, previsto para el 6 de noviembre de 2026 a través de Clouds Hill, su nueva casa discográfica. Para anunciarlo, el cuarteto londinense comparte «Cameos», un single de cuerdas expansivas y suave poso folk que mira al duelo con la lucidez extraña de J.G. Ballard.

Doveland, la ciudad que nunca apareció en ningún mapa

El germen de Doveland es una leyenda urbana que el batería y productor David Maclean encontró en internet: una supuesta localidad del Medio Oeste norteamericano que no figura en ningún mapa, pero en la que muchas personas aseguran haber vivido, aportando incluso souvenirs como prueba de su existencia. Esa paradoja entre lo vivido y lo imposible se convirtió en el punto de partida para un proyecto que la banda describe como la banda sonora de una película que al final nunca rodaron (aunque no descartan hacerla algún día).

«Tras cuatro discos en los que todo valía, nos estábamos aburriendo», reconoce Maclean con su habitual franqueza. «Así que volvimos a lo básico.» La escritura empezó a principios de 2024, con cambio de sello incluido, y el proceso llevó a Django Django desde las Highlands hasta la campiña alemana, donde registraron las doce canciones del álbum junto al productor Nick McCarthy —exguitarrista de Franz Ferdinand— y la compositora y productora Pollyester. El disco cuenta además con la participación de Hak Baker y Max Pope.

El resultado son doce canciones que hunden sus raíces tanto en la imaginación como en la experiencia vivida, marcadas por el peso silencioso de la pérdida, el duelo y la naturaleza fugaz de los vínculos humanos. La portada, construida por el dúo de buscadores de mareas Northern Mudlarks —madre e hija—, refuerza esa estética de lo hallado y rescatado del olvido.

«Cameos», un papel secundario en una historia más grande

El primer adelanto del álbum es «Cameos», una pieza de cuerdas expansivas con un ligero aire folk que evoca los arreglos orquestales de Curtis Mayfield de principios de los setenta. Una rareza psych-pop de originalidad contagiosa que solo podría salir de Django Django.

El bajista Jimmy Dixon explica el origen de la letra: «Estaba leyendo Concrete Island de J.G. Ballard y la palabra «cameos» me pareció el resumen perfecto de un individuo que juega un papel en una historia más grande. Tenía sentido en el universo de Doveland: alguien que busca un lugar que solo existe como idea.» Y añade sobre el tono general del álbum: «Las letras son mucho más introspectivas, sobre el tránsito a través del duelo y sobre cómo las personas importantes solo están presentes en una parte de tu historia.»

Una banda que lleva quince años sin sonar a nada más que a sí misma

Formados en Londres en 2009 por amigos de la Edinburgh College of Art, Django Django —Vincent Neff (voz y guitarra), Tommy Grace (sintetizadores), Jimmy Dixon (bajo) y David Maclean (batería y producción)— irrumpieron en escena con un debut homónimo nominado al Mercury Prize que prometía un universo sonoro sin etiquetas claras: surf, psicodelia, electro-pop y armonías vocales de los setenta, todo mezclado con inteligencia y sentido del humor. Puedes conocer más sobre su trayectoria en su página de artista en CrazyMinds.

Desde entonces, cada disco ha marcado un giro de timón: Born Under Saturn (2015), Marble Skies (2018), la expansión sci-fi de Glowing in the Dark (2021) —cuyo primer single, «Free From Gravity», ya cubrimos en su momento— y la reedición deluxe con cinco canciones inéditas que prolongó su vida, y el más reciente Off Planet (2023). Doveland llega como un paso hacia adentro: más contenido, más orientado a la canción, con los pies en el suelo y la mente en una ciudad que quizás nunca existió.

Tracklist de Doveland

Meteorite Cameos Still Life Little Me (ft. Hak Baker) Year Of The Snake Quicksand Left Adrift So Heavy Bird Song Indigo Road Dirty Hotel Blues Feel Alright (ft. Max Pope)

▶ «Doveland» — Django Django | 6 de noviembre de 2026 | Clouds Hill

¿Qué te parece el giro más introspectivo de Django Django con «Cameos»? ¿Crees que la influencia de J.G. Ballard encaja con su universo sonoro o echas de menos su cara más electrónica y desbordante? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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