La última vez que Jack Johnson tocó en Barcelona fue en 2014. Trece veranos después, el hawaiano vuelve: el 12 de julio de 2027 actuará en la Plaza Mayor del Poble Espanyol como segundo nombre confirmado del BARTS Festival 2027. El concierto forma parte de su gira europea SURFILMUSIC, y las entradas salen a la venta el viernes 23 de octubre a las 10:00 en la web oficial del festival.

El nombre de la gira no es un capricho. SURFILMUSIC es también el título del documental, dirigido por Emmett Malloy, que repasa cómo Johnson pasó de surfista a cineasta y de cineasta a músico. Ese camino empezó con las películas de surf Thicker Than Water (1999) y The September Sessions (2000), cuyas bandas sonoras hicieron que mucha gente oyera su guitarra antes que su nombre. El documental se estrena en España dentro del In-Edit, con pases el 31 de octubre y el 6 de noviembre.

La banda sonora la ha compuesto junto a Hermanos Gutiérrez, el dúo de guitarras que ya le acompaña en la gira norteamericana de este año, y con quienes publicó “Hold On To The Light” como primer anticipo. En el estudio se reencontró además con Mario Caldato Jr., coproductor de In Between Dreams y Sleep Through the Static. Es la combinación que mejor ha funcionado en su carrera, y la mejor señal de que el regreso no va a ser solo un paseo por los éxitos.

Aunque los habrá. “Better Together”, “Upside Down” o “Banana Pancakes” siguen acumulando reproducciones a un ritmo que muchos artistas en activo envidiarían, y el Poble Espanyol, con su plaza cerrada y su aforo controlado, es probablemente el mejor sitio de Barcelona para escuchar a alguien que nunca ha necesitado subir el volumen. Como en el resto de la gira, el concierto llevará su compromiso medioambiental: su red All At Once y sus fundaciones Kōkua Hawaiʻi y Johnson ʻOhana han donado más de 40 millones de dólares a proyectos de educación ambiental y artística.

Fechas y entradas de Jack Johnson en España

12 de julio de 2027, Barcelona: Plaza Mayor del Poble Espanyol, dentro del BARTS Festival 2027. Las entradas estarán disponibles desde el viernes 23 de octubre a las 10:00 en barts.cat. Precio aún sin anunciar.

Jack Johnson, el surfista que nunca subió el volumen

Johnson llegó a la música casi de rebote, desde el surf y las películas que rodaba con sus amigos en Hawái. Desde entonces ha publicado ocho discos de estudio y tres en directo, con más de 25 millones de copias vendidas, y ha hecho de la gira sostenible una seña de identidad cuando nadie más hablaba de ello. Su folk acústico, tranquilo y sin sobresaltos, ha sido tan imitado como despreciado por la crítica, pero pocos artistas de su generación pueden llenar una plaza veinticinco años después de su debut. Este verano volvió a la carretera en Norteamérica tras cuatro años sin gira, y Barcelona será una de sus paradas europeas.

▶ Jack Johnson | 12 de julio de 2027 | Poble Espanyol, Barcelona (BARTS Festival)

¿Qué canción de Jack Johnson no puede faltar esa noche en el Poble Espanyol?

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