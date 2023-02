Nuevo disco: Django Django – «Off Planet»

Los británicos Django Django han anunciado su quinto álbum de estudio llamado Off Planet, del que han compartido su primer sencillo Complete Me con la colaboración de Self Esteem. El álbum será lanzado en cuatro partes y cada una representa un planeta diferente. Off Planet Part 1, que incluye cinco pistas, está ya disponible, mientras que el álbum completo de 21 canciones llegará el 16 de junio a través de Because Music.

Sobre el single

¿Qué sabemos sobre el single?

Cuenta con la voz de Self Esteem, que ha colaborado frecuentemente con la banda, y está inspirado en la música breakbeat house y hip-house de los 90.

¿Cómo lo definen?

El primer sencillo Complete Me es descrito como «una explosión de breakbeat de los 90». El productor y miembro de Django Django, David Maclean, explicó en un comunicado que «fue creada en algún momento de 2020 o 2021 cuando el mundo estaba en cuarentena y yo estaba haciendo música en mi estudio de jardín. Era una canción de baile con la que no sabía realmente qué hacer. Se la envié a Rebecca [Self Esteem], le encantó el ritmo y rápidamente creó algunas voces que encajaron perfectamente con la canción».

Sobre el disco

¿Qué sabemos sobre el disco?

Off Planet constará de cuatro partes, cada una representando un «planeta» diferente. Off Planet Part 1 ya está disponible y cuenta con cinco canciones. El álbum completo, con 21 canciones, se lanzará el 16 de junio a través de Because Music. Además de Self Esteem, incluirá colaboraciones con Jack Peñate, Stealing Sheep, Toya Delazy, entre otros.

¿De dónde procede su título e inspiración?

El título del álbum proviene de la obsesión de David Maclean con la ufología, que se refiere a tecnologías hiper avanzadas que son mantenidas en secreto. Maclean comenzó haciendo beats y muchas pistas instrumentales electrónicas, que según él no sonaban para nada a Django Django y luego fueron compartidas a sus compañeros de grupo Jimmy Dixon y Tommy Grace para que escribieran sus partes.

Maclean explicó: «Casi todo lo que amamos, ya sea vieja psicodelia o techno de Detroit, tiene ese sentido futurista o espacial, y creo que no podemos evitar poner eso en lo que hacemos».

Tracklist de Off Planet