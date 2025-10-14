Sobre Django Django

Django Django es una banda británica formada en Londres en 2009, conocida por su enfoque experimental y su habilidad para fusionar géneros como el art pop, electro-pop, psicodelia y rock alternativo. El grupo está compuesto por Vincent Neff (voz y guitarra), Tommy Grace (sintetizadores), Jimmy Dixon (bajo) y David Maclean (batería y producción).

Su álbum debut homónimo Django Django (2012) fue aclamado por la crítica y nominado al Mercury Prize. Desde entonces, han desarrollado un universo sonoro caleidoscópico que mezcla voces alborotadas, sintetizadores burbujeantes, acordes inesperados y ruidos inidentificables. Con influencias que van desde Joe Meek hasta The Beta Band, han mantenido una estética sonora única que evoluciona sin perder identidad.

En sus trabajos posteriores han incorporado elementos de electro-pop y colaborado con artistas como Self Esteem, Jack Peñate y Charlotte Gainsbourg. Su discografía refleja una constante búsqueda de nuevas texturas y estructuras musicales, consolidándolos como una de las bandas más innovadoras del panorama británico.

Discografía de Artista

Django Django (2012)

Born Under Saturn (2015)

Marble Skies (2018)

Glowing in the Dark (2021)

Off Planet (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres adentrarte en el universo sonoro de Django Django, esta playlist es el punto de partida perfecto. Desde el himno psicodélico Default hasta la sofisticada Spirals, pasando por joyas como First Light y Surface to Air, cada canción es una muestra de su capacidad para reinventar el pop alternativo. ¡Dale al play y déjate llevar por su collage sonoro!

Videoclip Destacado

El videoclip de Default es una obra visual que complementa a la perfección el estilo de Django Django. Con una estética retro-futurista y una edición frenética, refleja el espíritu lúdico y experimental de la banda. Es el punto de entrada ideal para quienes buscan una experiencia audiovisual diferente y estimulante.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

