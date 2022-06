Canción: Pale Waves – «Reasons To Live»

Pale Waves ha compartido Reasons to Live, el segundo sencillo de su próximo nuevo álbum Unwanted, que saldrá el 12 de agosto a través de Dirty Hit.

Tras un primer adelanto titulado Lies que ya hemos podido escuchar, Reasons To Live nace de un período definitorio de autodescubrimiento y abarca los temas íntimos del tercer lanzamiento de larga duración de la banda combinando algunas de las letras más personales de Pale Waves hasta la fecha con la naturaleza adictiva del pop punk de la década de 2000 y la rabia sin disculpas de una banda de rock de los 90.

«Reasons To Live trata sobre una época en la que me sentí realmente agotada e incapaz de ser feliz, tras la que encontré a alguien que me mostró una razón para vivir», dice la líder de la banda, Heather Baron-Gracie.

La banda también ha anunciado una gira por el Reino Unido para noviembre de 2022, que culminará con un espectáculo en el O2 Academy Brixton de Londres el miércoles 30 de noviembre. La gira sigue a un verano repleto de apariciones en festivales del Reino Unido, incluidos Neighborhood Weekender, Community Festival, Y-Not, Kendal Calling, Boardmasters y Reading & Leeds.

Tracklist de Pale Waves – Unwanted

Lies Unwanted The Hard Way Jealousy Alone Clean Without You Only Problem You’re So Vain Reasons To Live Numb Act My Age So Sick (Of Missing You)

Sobre Pale Waves

Pale Waves es una banda inglesa de pop indie de Manchester, formada en 2014. Se fundó originalmente como Creek cuando la cantante y guitarrista Heather Baron-Gracie conoció a la baterista Ciara Doran mientras asistía a la universidad en Manchester. A la banda se unieron el guitarrista Hugo Silvani y el bajista Charlie Wood, completando la formación. Después de firmar un contrato discográfico con Dirty Hit en 2017, Pale Waves lanzó su sencillo debut There's a Honey, seguido de Television Romance. Al año siguiente, la banda ocupó el quinto lugar en la encuesta de BBC Sound of 2018 y ganó el premio NME Under the Radar en los premios NME. El EP debut de Pale Waves, All the Things I Never Said, fue lanzado en febrero de 2018. Su álbum de estudio debut, My Mind Makes Noises, fue lanzado el 14 de septiembre de 2018 y alcanzó el número ocho en la lista de álbumes del Reino Unido.

Fuente: Wikipedia

Discografía de Pale Waves

My Mind Makes Noises (2018)

Who Am I? (2021)

Unwanted (2022)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

