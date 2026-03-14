Kokoshca renacen con “El Búho”, una relectura luminosa que abre el camino hacia «Divino Tesoro»

Kokoshca vuelven a desplegar alas con “El Búho”, el primer adelanto de Divino Tesoro, un disco que no mira al pasado como un museo, sino como un territorio vivo que todavía arde. La canción, originalmente incluida en Hay una luz (2013), regresa ahora regrabada y repensada, convertida en una declaración de intenciones para un álbum que revisita distintas etapas de la banda con una mezcla de oficio, intuición y ganas de seguir moviéndose. Ellos mismos lo resumen con una frase que atraviesa todo el proyecto: “Componer es una bendición y una condena”. Y esa pulsión —la de no poder quedarse quietos aunque nadie lo pida— es la que sostiene este regreso.

En “El Búho”, el grupo construye un crescendo paciente: un sintetizador que abre camino, un zumbido que se expande, capas que se suman sin prisa hasta que el estribillo estalla con un mensaje tan directo como orgulloso: no son underground; vuelan por encima. La canción funciona como crítica a la industria sin caer en el panfleto, con imágenes como “oirás mi canto sobre el aullido gris de los demás… que siempre igual”, que retratan la lucha por mantener la identidad en un ecosistema que tiende a uniformarlo todo. El búho, ave nocturna y cazadora, se convierte en metáfora de la ética de trabajo de Kokoshca: paciencia, instinto y una vida entera en las sombras, pero siempre alerta.

El single llega acompañado de un equipo que refuerza esa idea de comunidad: producción de Kokoshca y Guillermo Mutiloa, arreglos junto a Betacam, mezcla de Raúl Pérez y master de Mario G. Alberni. Divino Tesoro verá la luz en abril de 2026, con una edición especial para el Record Store Day, y promete ser una celebración de una de las bandas más longevas y coherentes del indie español. Si “El Búho” es la puerta de entrada, lo que viene detrás apunta a un ejercicio de memoria viva, de reafirmación y de vuelo propio.

Kokoshca: singularidad y experimentación para encontrar un lugar propio en el indie español

Desde su formación en 2007, Kokoshca se han convertido en una de las bandas más singulares y persistentes del panorama independiente. Con discos como Hay una luz, Algo real o Kokoshca, han transitado entre el pop, el rock y la experimentación sin perder nunca su identidad emocional y combativa. Su trayectoria está marcada por una ética de resistencia: canciones que crecen con el tiempo, letras que miran de frente y una forma de entender la música como un espacio de libertad. A lo largo de casi dos décadas, han construido un catálogo que mezcla crudeza, ternura y una honestidad que los ha convertido en referencia para varias generaciones. Divino Tesoro llega como una celebración de ese camino, una mirada hacia atrás que no clausura nada, sino que abre nuevas posibilidades.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.