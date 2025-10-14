Lianne La Havas regresa con una confesión íntima en forma de canción

Cinco años después de su último lanzamiento, Lianne La Havas vuelve a escena con Disarray, un single que funciona como diario emocional y carta de presentación de una nueva etapa artística. Publicado el 1 de octubre de 2025, el tema fue grabado en vivo y producido por su colaborador habitual Matt Hales, lo que refuerza su carácter íntimo y visceral. La canción se apoya en una guitarra eléctrica de cuerdas punteadas y en la voz cálida y expresiva de La Havas, que canta sobre la fragilidad de una relación rota: “My memory of this / Will forever exist / I have one wish / That you would be the man you were”.

La artista británica define Disarray como “una ventana a un momento de mi vida” y un ejercicio de vulnerabilidad y honestidad. La canción marca el inicio de un nuevo capítulo, aunque aún no se ha confirmado si formará parte de un próximo álbum. En redes sociales, La Havas compartió que su vida había sido “una completa desorganización” durante los últimos años, pero que ahora está lista para contar su historia.

La recepción del tema ha sido entusiasta y los fans destacan la belleza minimalista de la producción y la cercanía emocional de la interpretación. Disarray es una reintroducción poderosa y elegante que mantiene intacta la esencia de Lianne La Havas, mientras abre la puerta a una evolución artística más introspectiva.

De Londres al mundo: una voz que transforma el soul en poesía

Lianne La Havas debutó en 2012 con Is Your Love Big Enough?, un álbum que la posicionó como una de las voces más prometedoras del neo-soul británico. Con influencias que van desde Erykah Badu hasta Radiohead, el disco alcanzó el puesto número 4 en las listas del Reino Unido y fue nominado al Mercury Prize. Tres años después, lanzó Blood, un trabajo más ambicioso y pulido que llegó al número 2 en las listas británicas y consolidó su reputación internacional. En este segundo álbum, La Havas exploró sus raíces jamaicanas y griegas, y colaboró con productores como Stephen McGregor y Mark Batson, logrando un sonido más expansivo sin perder su sensibilidad lírica.

Su tercer álbum, Lianne La Havas (2020), marcó un giro hacia lo orgánico y lo introspectivo. Grabado en vivo y con una narrativa que recorre las fases de una relación amorosa, el disco fue aclamado por la crítica y ganó el premio Ivor Novello al mejor álbum del año. También recibió una nominación al Grammy y al BRIT Award como mejor artista femenina. Con Disarray, La Havas retoma ese enfoque crudo y emocional, pero lo lleva aún más lejos, despojando la producción de artificios y dejando que su voz y su guitarra cuenten la historia. Aunque aún no hay detalles sobre un nuevo álbum, todo apunta a que estamos ante el inicio de una etapa más madura y personal en la carrera de una artista que nunca ha tenido miedo de reinventarse.

