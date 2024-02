Paul Weller anuncia su nuevo álbum «66» con el introspectivo sencillo «Soul Wandering»

El ex líder de The Jam, Paul Weller, ha revelado los detalles de su próximo álbum en solitario, titulado 66, que saldrá a la venta el 24 de mayo, un día antes de su 66 cumpleaños. El disco, que será el 17º de su carrera en solitario y el 28º en total desde que debutó en 1977, se presenta como una obra reflexiva y personal, en la que Weller explora temas como la fe, las circunstancias cambiantes y las realidades fracturadas de la vida en esta época turbulenta.

Como adelanto del álbum, Weller ha compartido el sencillo Soul Wandering, una canción con un marcado aire a Bowie y unas letras que muestran el cuestionamiento existencial del músico.

Todo sobre el nuevo disco de Paul Weller

El álbum también incluye colaboraciones de lujo, como las de Suggs, de Madness, Bobby Gillespie, de Primal Scream, y Noel Gallagher, de Oasis. Además, cuenta con la participación de otros artistas como Christophe Vaillant, Say She She, Dr Robert, Richard Hawley, Steve Brooks y Max Beesley.

Weller presentará su nuevo trabajo en una gira por el Reino Unido que comenzará el 2 de abril en Londres y que le llevará por otras 14 ciudades hasta el 21 de abril. Aquí tenéis el tracklist de ese álbum: