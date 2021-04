Foo Fighters, The National y Liam Gallagher estarán en Rock in Rio Lisbon 2022

Foo Fighters, The National y Liam Gallagher subirán al World Stage (escenario principal) de la Ciudad del Rock el 18 de junio de 2022, en la primera jornada de la que ya se espera que sea la edición más emocionante del festival Rock in Rio Lisbon.



Y es que cuatro años después de la última edición del festival en Portugal, Rock in Rio Lisboa volverá a abrir sus puertas los días 18, 19, 25 y 26 de junio de 2022, para la edición más épica de sus 18 años en el país. La espera merecerá la pena y ya están confirmados Foo Fighters, The National y Liam Gallagher, manteniendo así el cartel previsto inicialmente para ese día, en el Escenario Mundo (Main Stage).

Las tres bandas “harán caer” la Ciudad del Rock el 18 de junio de 2022, en la primera jornada de la 9ª edición del festival, que, debido a la pandemia, fue aplazada dos veces consecutivas. Las entradas ya adquiridas para este día, tanto para la fecha original de 2020 como para la de 2021, siguen siendo válidas. Toda la información relacionada con las entradas debe consultarse aquí.

Los deseados Foo Fighters, que lanzaron un nuevo álbum ampliamente alabado por la crítica y considerado el más bailable de la banda, encabezarán la primera noche de la novena edición del festival. Antes de ese momento, el público podrá recibir a una de las bandas de indie-rock más respetadas de las últimas décadas -los estadounidenses The National- y a la estrella británica Liam Gallagher, ex vocalista de Oasis y uno de los artistas más importantes de la escena britpop, que hará cantar al público todos sus éxitos.

¿Te lo vas a perder?