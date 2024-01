Liam Gallagher y John Squire estrenan teaser del primer adelanto de su álbum conjunto

Los ex miembros de Oasis y The Stone Roses han sorprendido a sus fans con un breve fragmento de su nuevo single Just Another Rainbow, que formará parte de su esperado disco colaborativo. El tema se lanzará el próximo viernes 5 de enero de 2024 y promete ser una explosión de psicodelia y rock and roll.

Según han explicado los propios artistas, Just Another Rainbow es «una canción sobre la decepción y la búsqueda de lo que uno realmente quiere, pero también es una de las canciones más optimistas que hemos hecho juntos, lo cual es raro», ha dicho Squire, quien ha destacado el talento de Gallagher como compositor y vocalista.

La colaboración entre Gallagher y Squire se remonta a 1994, cuando se conocieron en un estudio de grabación en Gales, donde Oasis y The Stone Roses estaban trabajando en sus respectivos álbumes. Desde entonces, han mantenido una buena amistad y han compartido escenario en varias ocasiones, como en los históricos conciertos de Knebworth en 2023, donde Squire se unió a Gallagher para interpretar el clásico de Oasis Champagne Supernova.

El álbum conjunto de Gallagher y Squire, del que aún no se ha revelado el título ni la fecha de lanzamiento, ha sido producido por Greg Kurstin, conocido por su trabajo con Adele, Foo Fighters o Sia, y contará con la participación del baterista Joey Waronker, que ha tocado con Beck, R.E.M. o Atoms For Peace. Los músicos han citado como influencias a Jimi Hendrix, Sex Pistols, The Faces, Bob Marley y The Bee Gees, entre otros.

Los fans de ambos artistas están expectantes por escuchar el resultado de esta unión de fuerzas, que promete ser uno de los acontecimientos musicales del año. Mientras tanto, pueden disfrutar del teaser de Just Another Rainbow y reservar el vinilo de 7 pulgadas en el enlace de su biografía.