Bruce Springsteen: La voz del rock se recupera para retomar su gira en Madrid

Bruce Springsteen, conocido por su energía inagotable y esa voz que ha conquistado a distintas generaciones, se enfrenta a un obstáculo temporal. Tras posponer conciertos en Praga y Milán debido a problemas vocales, el artista se prepara para volver a los escenarios con más fuerza que nunca, comenzando por la capital española.

Recientemente, Springsteen tuvo que posponer su actuación en Marsella y, tras una revisión médica, se le recomendó no realizar conciertos o actuaciones durante diez días. Este descanso es crucial para que el cantante de Born in the USA y Dancing in the Dark pueda recuperarse plenamente y continuar entregando actuaciones memorables, pero claro, empezó a cundir la preocupación entre sus fans españoles.

Sin embargo, el Civitas Metropolitano de Madrid será testigo del triunfal retorno de Springsteen y su E Street Band el próximo 12 de junio. Los fans españoles serán los primeros en disfrutar de la energía renovada del artista, quien seguro que se encargará de que la espera valga la pena.

El mundo del rock espera con ansias la recuperación de Springsteen, y Madrid se prepara para darle la bienvenida a uno de los grandes. La música continúa, y la voz de Bruce Springsteen pronto resonará una vez más. Os dejamos con su comunicado: