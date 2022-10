Nuevo disco: Bruce Springsteen – «Only the Strong Survive»

Bruce Springsteen publicará un nuevo álbum de versiones de música soul el próximo 11 de noviembre a través de Columbia Records.

Se llamará Only the Strong Survive e incluirá canciones interpretadas por los hermanos Walker («The Sun Ain’t Gonna Shine (Anymore)»), Jackie Shane («Any Other Way»), Jimmy Ruffin («What Becomes of the Brokenhearted») y otros muchos.

Según Springsteen, «quería hacer un álbum donde solo cantara. ¿Y qué mejor música para trabajar que el gran cancionero estadounidense de los años 60 y 70? Me inspiré en Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, The Iceman Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray y Scott Walker, entre muchos otros. He tratado de hacerles justicia a todos ellos y a los fabulosos escritores de esta gloriosa música. Mi objetivo es que la audiencia moderna experimente su belleza y alegría, tal como lo he hecho desde que lo escuché por primera vez. Espero que les guste escucharlo tanto como a mí me encantó hacerlo».

Como adelanto, podemos disfrutar del video musical dirigido por Thom Zimny para la versión de Springsteen de Do I Love You (Indeed I Do) de Frank Wilson.

Tracklist de Only the Strong Survive

01 Only the Strong Survive

02 Soul Days [ft. Sam Moore]

03 Nightshift

04 Do I Love You (Indeed I Do)

05 The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore

06 Turn Back the Hands of Time

07 When She Was My Girl

08 Hey, Western Union Man

09 I Wish It Would Rain

10 Don’t Play That Song

11 Any Other Way

12 I Forgot to Be Your Lover [ft. Sam Moore]

13 7 Rooms of Gloom

14 What Becomes of the Brokenhearted

15 Someday We’ll Be Together